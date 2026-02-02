Estrategia valenciana contra el cáncer: cada caso sospechoso será vistos en 7 días por un especialista

Cada paciente que resulte sospechoso de sufrir un cáncer durante una consulta en Atención Primaria será observado en un periodo no superior a siete días en una consulta hospitalaria. Por tanto, por un especialista. Así, lo refleja la nueva estrategia valenciana contra el cáncer elaborada para el periodo entre este año 2026 y 2030, que este lunes ha sido presentada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca y que es continuidad de la iniciada en 2024. Esta nueva estrategia valenciana contra el cáncer incluye, también, que todos los departamentos de salud dispondrán de circuitos oncológicos «definidos, coordinados y evaluables», para tener una respuesta rápida, basada en criterios comunes.

Además, la Generalitat creará 60 nuevos puestos de psicólogos sanitarios. Entre sus funciones, tendrán la de la atención psico-oncológica, durante y después del tratamiento. La nueva estrategia valenciana contra el cáncer ha sido presentada en un contexto en que la Consellería de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, ha conseguido reducir un 60% el tiempo de espera quirúrgica para los pacientes de prioridad 1: de los 61 a la conclusión de la última legislatura del socialista Ximo Puig, a 24, en la actualidad.

El cáncer es actualmente el «responsable» del 25% de las muertes en la Comunidad Valenciana. Una de cada cuatro. Pérez Llorca ha señalado a este respecto que la prevención y el tratamiento son «una prioridad política», porque la lucha contra esta enfermedad es «una urgencia social para la población».

La nueva estrategia valenciana contra el cáncer se fundamental en seis ejes. El primero, sobre en una reducción de los tiempos de diagnóstico, a través de circuitos de diagnóstico rápido. En ese eje, es donde se enmarca que cuando se localice la sospecha de un cáncer en pacientes de Atención Primaria, la primera consulta hospitalaria, la del especialista, se producirá en un espacio inferior a los siete días.

El segundo eje es el de la puesta en marcha de una medicina personalizada y de precisión, con la integración de secuencia genómica, biomarcadores, prontoterapia y terapias de análisis de datos.

El tercero de los ejes es el de la inversión y la tecnología. La inversión en equipamiento tecnológico y desarrollo de una plataforma genómica para reducir los tiempos de diagnóstico genético y molecular ha sido superior a los 12 millones de euros. De modo, que los nodos de diagnóstico disponen ya de secuenciación de nueva generación, con tiempos medios de informe entre 7 y 15 días.

El cuarto eje se centra en la innovación y las terapias avanzadas, con la utilización de biomarcadores, integrando comités moleculares y adoptando de forma ordenada terapias avanzadas, lo que garantizará innovación evaluada, equitativa y sostenible.

El quinto eje está fundamentado en la investigación y los ensayos clínicos, integrándolos en la práctica asistencial y facilitando el acceso de los pacientes. Y el sexto, se focaliza en la atención integral al superviviente, con un seguimiento a largo plazo. Y, especialmente, a las secuelas físicas, emocionales y sociales entre noveles asistenciales para adultos y niños.