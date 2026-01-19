Detenido por la Policía Local por zarandear a un bebé en el balcón de una vivienda de Valencia

Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a un varón, cuya nacionalidad no ha trascendido, por zarandear a un bebé de pocos meses en un balcón de un segundo piso de una vivienda. Los hechos, que se han conocido este lunes, ocurrieron el pasado viernes, pasadas las 10:00 horas. El detenido fue atendido por personal sanitario y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Paiporta (Valencia). En tanto, que la madre y el bebé fueron igualmente asistidos y trasladados a un entorno seguro. Todo ello, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la tercera ciudad de España.

Según las fuentes citadas el hombre retenía a su bebé, de pocos meses, en el interior de la vivienda. Y, a la llegada de los agentes, se asomó en varias ocasiones al balcón, ubicado en una altura de segundo piso, zarandeando al menor y negándose, a la vez, a entregar al niño. Todo ello, obligó a activar el dispositivo de emergencia y a solicitar la presencia tanto de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, como de los sanitarios.

El varón que zarandeaba al bebé accedió a entregarlo a la madre tras varios minutos de negociación. Y, una vez estuvo garantizada la seguridad del menor, fue detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El detenido fue atendido por personal sanitario y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Paiporta para la instrucción de las correspondientes diligencias en torno a este mismo caso. La madre y el hijo, el bebé de pocos meses, fueron igualmente asistidos y trasladados a un entorno seguro.

La rápida resolución del suceso fue posible gracias a la coordinación y profesionalidad de los efectivos tanto sanitarios, como policiales como de bomberos. Todo ello, permitió resolver con éxito una intervención que ha sido calificada por las fuentes antes citadas como «de especial peligrosidad».