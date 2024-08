Detenida una noruega de vacaciones en Alicante por la muerte de su marido de una cuchillada

Una mujer noruega de 49 años de edad ha sido detenida por la Guardia Civil como presunta autora de una cuchillada que ha causado la muerte a su marido, también noruego y de 45 años. Tanto ella, como la víctima y los tres hijos menores de la pareja se encontraban de vacaciones en Orihuela Costa, en Alicante, desde el inicio del periodo estival. Los hechos se han producido en el transcurso de una discusión entre la pareja en plena madrugada en la vivienda que ambos compartían durante sus vacaciones. La mujer ha sido quién ha dado parte de lo sucedido en una llamada al 112. Los niños han sido trasladados a un centro de menores tutelados.

Todo ello, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Los agentes están ahora mismo investigando las circunstancias que rodean el homicidio ocurrido la pasada madrugada, en torno a la 1,45 horas de este viernes.

A la mujer se le imputa ahora un delito de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación, ha sido la propia mujer la que ha telefoneado al 112 para dar parte de lo sucedido.

La supuesta agresora está siendo asistida, también ahora, de las lesiones que ha sufrido durante la discusión, si bien, según la Guardia Civil, su vida no corre peligro. Las mismas fuentes han confirmado que no constan antecedentes por violencia de género ni violencia doméstica a esta pareja en España. No obstante, los agentes investiga si los hubiera en su país de origen: Noruega.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada, la localidad más al sur de la provincia de Alicante, se encuentra ahora instruyendo las diligencias en torno a este caso, que serán puestas a disposición de los juzgados de Orihuela, también en Alicante.

La pareja tiene tres hijos menores de edad, que convivían con ellos y se encontraban en el domicilio en el momento de producirse los hechos. Los menores se encuentran en estos momentos ingresados en un centro de menores tutelados.