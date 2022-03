La Policía Nacional ha desarticulado una secta en la que supuestamente se cometían presuntos abusos y aberraciones sexuales tanto a adultos como a menores y tenía su centro en una masía de campo en la localidad castellonense de Vistabella del Maestrazgo. La citada secta, supuestamente, cuenta con un patrimonio que todavía está siendo cuantificado por los agentes que han llevado a cabo la investigación. Hay 9 detenidos. La localidad se encuentra aún bajo el impacto por el terrible suceso.

De los 9 detenidos hasta la fecha, 4 son varones y 5 mujeres. Entre ellos se encuentra quien supuestamente dirige la presunta trama: un varón de 64 años de edad. El desmantelamiento de la secta es fruto de un intenso trabajo de investigación de los agentes de la Policía Nacional, que se ha extendido por un periodo en torno a un año hasta desembocar en la desarticulación y las detenciones mencionadas, el pasado martes.

Vistabella del Maestrazgo es una pequeña localidad de apenas 342 habitantes, ubicada en la comarca de Alcalatén, en la provincia de Castellón, que vive aún bajo el impacto de la importante operación policial llevada a cabo el pasado martes, en la que fueron detenidas 9 personas como presuntos integrantes de una secta.

Según informa la agencia Europa Press, la masía en que presuntamente se cometieron los hechos se encuentra ubicada a una distancia en torno a los 5-6 kilómetros de la localidad de Vistabella. Pese a su proximidad, está aislada. En la localidad, se tenía constancia de la presencia de estas personas y de la existencia de la masía, cuyos habitantes acudían ocasionalmente a las tiendas del municipio. Circulaba el rumor de que se trataba de una especie de comuna.

En declaraciones a la misma agencia, el alcalde de la localidad Jordi Alcón ha dicho sentirse «impactado». «Estamos en shock, puesto que no nos imaginábamos esta situación», ya que no existía ninguna circunstancia que suscitase la sospecha de que en la mencionada masía se estuviesen cometiendo los citados presuntos delitos, según ha explicado. También, ha corroborado que el pasado martes se detectó un importante despliegue policial. «La gente que vivía allí formaba parte como de una comunidad y eran alternativos», ha dicho, si bien nunca habían ocasionado problemas «y tampoco había grandes movimientos de coches ni ninguna situación que nos hiciera sospechar». Finalmente, ha confirmado que los habitantes de la masía trabajaban en Vistabella y en otros municipios, pero no se relacionaban demasiado con los vecinos de la localidad.