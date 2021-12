La rescisión de 419 contratos de refuerzos Covid en centros de salud y hospitales de la Comunidad Valenciana ha motivado la apertura de una queja de oficio por parte del defensor del pueblo valenciano.

Causa-efecto: el defensor del pueblo valenciano Angel Luna ha abierto una queja de oficio para investigar la rescisión de esos 419 contratos en la Sanidad valenciana a partir del próximo 1 de enero. Lo hizo ante la denuncia pública efectuada por sindicatos del sector sanitario. Hay dos elementos que han despertado la curiosidad del defensor. Uno, que los despidos se produzcan en pleno incremento de la incidencia acumulada en esta ola de la pandemia. Otro, la aparición de una nueva variante (Omicron) que a juicio del defensor puede incidir en un aumento de la presión sobre los servicios sanitarios, muy especialmente en el ámbito de la atención primaria (centros de salud), donde ya detectó deficiencias con motivo de una queja de oficio abierta en 2020.

En su habitual política de transparencia, el defensor traslada que quiere conocer los motivos que justifican la idoneidad de la decisión. Por tanto, desea saber el alcance real de la medida si esta finalmente llega a ejecutarse y cómo va a afectar a los centros de salud, de especialidades y hospitales en cuanto al número de profesionales de que dispondrán los distintos departamento de salud autonómicos. Cuestiones para las que otorga un plazo de mes para que sean respondidas por la Consejería de Sanidad a la institución que dirige Angel Luna.

Las quejas de oficio son las abiertas directamente por el defensor del pueblo valenciano en caso de haber tenido conocimiento de una posible vulneración y no son una cuestión menor. Sólo en 2020 (último informe hasta la fecha de la institución), el defensor del pueblo valenciano abrió una treintena de quejas de este tipo de quejas. En cifras globales, la institución atendió en 2020 un total de 205 quejas, ya fueran de oficio o a demanda de parte, referidas a Sanidad. Recientemente, tal como publicó OK DIARIO, Angel Luna reprochó los obstáculos que encontraba para la investigación de una de esas quejas abierta en torno a los centros de menores a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Y no tuvo reparos en emitir una comunicado cuando la vicepresidenta respondió en público a aquellas consideraciones emitidas por el defensor. Ahora, ha puesto sus ojos en los despidos en Sanidad.