Crimen de Alzira: el policía jubilado amenazó al hijo de su mujer con matarle si no se iba de la casa

Bartolomé, el policía jubilado que se ha suicidado este miércoles tras matar a la que era su pareja, Raquel, apuntó a la cabeza con su pistola al hijo de ella. Y amenazó con matarlo si no se marchaba de inmediato de la casa. Así, lo ha relatado este jueves la alcaldesa de la localidad valenciana de Carcaixent, Carolina Almiñana.

Luego, Bartolomé cerró la puerta del garaje de la vivienda en Alzira para quedarse allí con Raquel, a la que asesinó antes quitarse él la vida. Bartolomé y Raquel estaban en trámites de separación. Los hechos se desencadenaron este miércoles. Ella había acudido con su hijo, fruto de otro matrimonio, a recoger ropa y enseres. No volvió a salir con vida de allí.

Sólo 24 horas después del atroz crimen, la hermana de Raquel ha implorado a las víctimas de malos tratos que denuncien su situación: «Mira lo que pasa por pensar que a mí no me va a hacer nada», ha dicho, según Europa Press.

La hermana de Raquel se ha manifestado así tras asistir a la concentración celebrada en Carcaixent, que es el municipio en el que vivía la víctima. Una segunda concentración se ha celebrado más tarde en el municipio en que transcurrieron los hechos, Alzira. En ambas han participado, también, los dos hijos de Raquel.

La hermana de la víctima ha relatado también que Raquel siempre decía: «No, a mí no me va a hacer nada. ¿Qué me va a hacer?. Él es muy renegón pero a mí no me va a hacer nada». Y ha recalcado: «Mira lo que pasa por pensar que a mí no me va a hacer nada». Además, ha pedido «a quien se vea en esta situación, que denuncie».

Por su parte, la alcaldesa de Carcaixent, ha manifestado que la familia está «destrozada», según también Europa Press. «Sobre todo, el hijo, que lo vio en directo, acompañó a su madre y vio la cara desencajada del asesino».

Según el relato de la alcaldesa: «Sabían que algo iba a hacer, pero no sabían que llevaba una pistola». También ha contado que en el momento en que él «encierra» a a ella en el garaje «el hijo intentó sacarla, pero le puso la pistola entre ceja y ceja y le dijo te voy a matar si no te vas, le empujó y le cerró la puerta.

Ha manifestado, además, que el hijo estaba al otro lado de la puerta cuando se escucharon los disparos: «Siente la impotencia de que estaba a un metro de su madre pero no pudo hacer nada por salvarla». También, ha revelado, que Raquel era víctima de malos tratos psicológicos y que ella no había denunciado por miedo.