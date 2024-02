Catalá critica la manipulación sobre la muerte del pato: «Lo que no se puede hacer es jugar a mentir»

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha criticado este martes la utilización de la muerte de un pato contra la mascletá fallera que reunió en Madrid a más de 20.000 personas en un ambiente festivo. La polémica surgió por la utilización parte de Mas Madrid de un pato muerto para atacar al Ayuntamiento de la capital de España. Pero el pato, según demuestra el vídeo de un vecino madrileño que se ha hecho viral, ya había fallecido antes de la mascletá.

Este martes, María José Catalá ha advertido que «lo que no se puede hacer con un elemento que es patrimonio Inmaterial de la humanidad, es jugar a mentir y decir que se ha matado a un pato con los petardos la mascletá». Para Catalá, lo sucedido es «una ofensa a un sector que trabaja muy bien, que genera miles de trabajo en Valencia y que, desde luego, merece respeto».

Catalá se ha exprssado así este martes momentos antes de arrancar su participación en una mesa redonda junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y el de Barcelona Jaume Collboni, titulada La ciudad del Siglo XXI y organizada por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (Fomento del Trabajo) que ha abierto sede en Madrid y ha unido al sector empresarial de Madrid y de Cataluña en la capital de España.

La alcaldesa de Valenciana ha manifestado que «lo que hemos aprendido los valencianos de esta polémica es que tenemos que hacer mucha más pedagogía de las Fallas».

María José Catalá se ha mostrado «muy orgullosa» de los pirotécnicos valencianos: «Demostraron que son una industria muy seria, que tienen todas las medidas de seguridad», porque ha sentenciado a continuación que «se puede hacer una mascletá en cualquier lugar y en condiciones de absoluta normalidad».

Luego, ha mostrado su agradecimiento «a Madrid y a los madrileños» porque, «para nosotros, la campaña de promoción de las Fallas de este año con la mascletá en Madrid ha sido muy potente».

También, ha sido preguntada por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso acerca de que los patos valencianos habían aguantado todo. Catalá a respondido con ironía: «Hasta esta mañana pensábamos los valencianos que teníamos una súper raza de patos, que los resistían todo. Y, después, cuando se ha descubierto el pato fake y que era todo mentira, nos hemos dado cuenta de que tenemos la misma calidad de patos que Madrid».

María José Catalá ha ha recordado que en Valencia, con las Fallas, «hemos conseguido ser patrimonio inmaterial de la humanidad»,pero «nos damos cuenta de que tan cerca, como en Madrid, no se entiende todavía, no se llega a comprender o nos ha costado explicar que trabajamos con absoluta seguridad, que estos son elementos muy cuidados y que no pasa nada». Finalmente, ha recalcado que: «Es una fiesta y hay que vivirla como tal, sin polémicas y, sobre todo, respetando el trabajo de la gente».