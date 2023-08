Un cargo del PP sube a redes una foto de Sánchez con 7 mujeres rodilla en tierra en respuesta a Morant

El intento de la izquierda de desacreditar al presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón a raíz de su foto con la selección española de gimnasia rítmica está comenzando a convertir en un calvario para esa misma izquierda. David Parry, secretario de Acción Electoral del Partido Popular ha subido a su perfil de twitter una imagen del presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez en el que éste aparece con jugadoras de la selección española baloncesto. De ellas, hay siete rodilla en tierra, cuatro en un lado y tres a otro. De tal modo, que la disposición de la imagen permite ver a Sánchez, que está de pie, de cuerpo entero.

Por tanto, siete de las baloncestistas de la foto con Sánchez no están en la imagen sólo rodilla en tierra, sino que se encuentran ubicadas de tal manera que queda el espacio suficiente para que se vea de la cabeza a los pies a Pedro Sánchez.

En la imagen de Sánchez aparecen otros dos varones. Todos los los hombres, los tres incluido Sánchez, están de pie, mientras que más de la mitad de las mujeres que aparecen en esa misma foto, siete de trece, están rodilla en tierra.

«¿Sánchez no está a la altura?»

El tuit de David Parry, ilustrado por citada foto, responde a otro anterior de la ministra de Ciencia e Innovación y ex alcaldesa de la localidad valenciana de Gandía Diana Morant, de este jueves, que ella ilustraba a su vez con una foto de Mazón y las gimnastas con el comentario: «Mazón no está a la altura», a lo que Parry ha respondido con la citada imagen de Pedro Sánchez y las baloncestistas y una frase de ocho palabras: «Señora Morant, ¿Sánchez no está a la altura?».

Diana Morant era la elegida por Sánchez para relevar al frente del socialismo valenciano al actual secretario general y ex presidente de la Generalitat Ximo Puig.

Por ahora, Morant sigue en Madrid y esta por ver si continuará en el Ejecutivo en caso de que Sánchez siga como presidente. Mientras tanto, en Valencia, el barón emergente es Carlos Fernández Bielsa, a pesar de no haber obtenido finalmente la presidencia de la Diputación Provincial, que ostenta el popular Vicent Mompó.

Otro muchos tuits desde diferentes perfiles también se han posicionado en la red social criticando cómo ha gestionado la zquierda este tema. Este es el caso de Edurne Uriarte, catedrática en Ciencia Política, periodista y política ha subido a su perfil de twitter un comentario en el que dice: «El feminismo fanático y sectario de la izquierda está desatado». Y agrega: «Lo de la persecución a Mazón por la foto de las gimnastas roza el delirio».