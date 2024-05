Barrera desafía la «censura» del Gobierno y ofrece «todo el apoyo» al Premio Nacional de Tauromaquia

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano Vicente Barrera ha ofrecido este viernes todo el apoyo «que desde el Gobierno valenciano que sea necesario» a la Junta de Extremadura para organizar el Premio Nacional de Tauromaquia después de que el Ministerio de Cultura, de Sumar, que dirige Ernest Urtasun haya decidido suprimirlo.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha advertido que «esto de ir prohibiendo elementos culturales en España, que tienen que ver con nuestra tradición y con nuestras raíces, no me parece una buena noticia». Y en esa misma línea ha recalcado además que si ese es el camino por el que ha decidido ir el Gobierno de España «contra nuestra propia cultura y nuestra propia tradición, me parece equivocado». Mazón ha señalado que él «recomendaría que reflexionase sobre ello. No es una buena noticia para los españoles».

El premio fue creado en 2011 por el Gobierno que entonces presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, si bien comenzó a entregarse dos años más tarde: en 2013, ya con el popular Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Barrera ha considerado que la supresión de este premio constituye «no sólo» un acto «de censura», sino también «un ejemplo de sectarismo político» por parte del Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

Gobiernos, como el ya mencionado de Extremadura y el aragonés, que preside Jorge Azcón, así como el Ejecutivo socialista de García Page, en Castilla La Mancha, ya se han mostrado contrarios a la decisión del ministerio.

Pero, sin duda, quien ha mostrado una mayor contundencia contra la decisión de Urtasun ha sido el Vicente Barrera, que ha manifestado su «total repulsa» contra una decisión que ha calificado de «arbitraria» por parte del Gobierno de España.

En palabras de Vicente Barrera, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez «responde, una vez más, al intento de controlar y moldear la expresión artística y cultural según los valores y agendas del Gobierno en el poder, sin atender a las sensibilidades del conjunto de la sociedad española».

El vicepresidente valenciano ha considerado que la supresión de los Premios Nacionales de Tauromaquia es «un símbolo de ataque a la libertad de expresión», cuando el papel del Estado «debería ser el de la protección y la promoción de la diversidad cultural que caracteriza nuestro país».

Además, ha cuestionado el derecho del Gobierno «a determinar qué formas de expresión son legítimas y cuáles no, así como su capacidad para definir quiénes son los guardianes de la cultura».

También, ha recordado la importancia de la tauromaquia por ejercer de factor dinamizador económico en muchas regiones españolas, contribuyendo, según ha defendido, a fijar población en el ámbito rura y combatiendo, en consecuencia, la despoblación.