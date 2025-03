El Ayuntamiento de Villena (Alicante) acumula sin entregar alimentos para la DANA en su plaza de toros

Mientras miles de voluntarios cruzaban cada día las pasarelas del Turia con escobas y alimentos, mientras España entera se volcaba con los damnificados por la DANA, cientos de productos alimenticios, entre los que hay leche, comida, productos para bebés y pienso para mascotas caninas y que tenían como destino ayudar a esos mismos afectados se encuentran sin entregar por parte del Ayuntamiento socialista de la localidad alicantina de Villena. Los productos han sido encontrados en los toriles de la plaza de toros del municipio por un grupo de padres durante una fiesta infantil. Habían sido aportados por solidaridad por vecinos y entidades del municipio en noviembre, justo después de la riada. Se encontraban ocultos bajo una lona negra.

En un momento en que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana la socialista Pilar Bernabé no cesa de reclamar explicaciones al Gobierno autonómico por la DANA, un municipio de su mismo signo político, el de Villena, aún no ha entregado una parte de los productos que sus vecinos y entidades locales le confiaron para auxiliar a los afectados por la riada. Unos 20 palés, lo que se traduce en cientos de litros, en el caso de la leche y el agua. Y de kilos, en los alimentos.

Los alimentos, que estaban ocultos en los toriles de la plaza de toros de Villena, han sido descubiertos este sábado. Según el relato del PP local, que ha denunciado públicamente los hechos, fueron vecinos de Villena quienes hallaron los palés con alimentos en una cifra que los populares cuantifican en 20, durante la celebración del denominado ecuador infantil, tras comprobar que muchos de los productos estaban ocultos, cubiertos por una lona negra.

Hallaron palés de agua, de leche, de productos de alimentación para bebés y otros objetos, como chupetes. Y, también alimentos para mascotas caninas. Según los populares, muchos de estos productos caducaban en este mes de enero y febrero. Por tanto, ya no sirven. Y, otros, en marzo. Si bien también los hay con fecha de caducidad de abril y meses posteriores.

El Ayuntamiento de Villena está gobernado por el PSOE, con ocho ediles, y los Verdes con tres. En la oposición se encuentran la fuerza mayoritaria, el Partido Popular, con nueve concejales, y Vox, con uno. El alcalde es el socialista Fulgencio Cerdán. Los alimentos hallados, según las fuentes consultadas, proceden de los que en su día el Consistorio solicitó a la población para colaborar con los municipios y afectados por la DANA.

El escándalo ha alcanzado tales dimensiones que el PP ha reclamado explicaciones inmediatas al alcalde socialista acerca de por qué no se enviaron los alimentos a su destino solidario. Máxime, tratándose de productos de primera necesidad. Y de por qué si ese envío no fue posible en un primer momento no se coordinó para más tarde. O por qué fue no distribuido entre las asociaciones de la localidad antes de se caducasen para ser destinados a otr acción solidaria, como era el propósito del pueblo de Villena.