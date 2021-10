El Ayuntamiento de Cocentaina pedirá ayuda a la Subdelegación de Gobierno, como ya ha hecho a la Guardia Civil, para evitar que las peleas callejeras en el municipio ocurridas en las últimas semanas se repitan», según afirma en un comunicado emitido hoy.

Las peleas callejeras ocurridas en Cocentaina en las últimas semanas se han saldado con nueve detenidos, que posteriormente han sido puestos en libertad con cargos. La situación es especialmente complicada en el municipio. Hasta el punto que esta misma mañana, el Ayuntamiento ha lanzado un comunicado, que ya avanzaba ayer por la tarde la concejala de Seguridad Ciudadana, Eugenia Miguel.

El citado comunicado sostiene fundamentalmente que el Ayuntamiento no puede castigar con el destierro del municipio a los presuntos autores de los hechos, porque se trata de una potestad del Juzgado, según afirma. Que no puede garantizar que esas personas, una vez puestas en libertad, no puedan regresar al municipio, y que desde hace días ha reforzado los turnos de la Policía Local ante la posibilidad de que nuevos hechos de las mismas características vuelvan a producirse. Además, el Consistorio ha solicitado ayuda tanto a la Guardia Civil, que ha intervenido activamente y tiene en marcha una investigación, como la Subdelegación del Gobierno.

El Consistorio ya avanzó en la tarde de ayer, lunes, su intención de emitir un comunicado por dos causas: la alarma social generada por las riñas violentas en el municipio y lo que el Consistorio califica de «bulos» en las redes sociales derivados de las mismas. En este sentido, la propia edil de Seguridad Ciudadana, Eugenia Miguel afirmó la tarde del lunes que algunos de los vídeos que circulaban por las redes no se correspondían a las riñas de Cocentaina.

El Ayuntamiento asegura en el comunicado que no tiene «potestad alguna para tomar acciones» contra las personas participantes en las riñas, «pues no puede ordenar su destierro, decisión que sólo determina un juez». No obstante, añade que «desde nuestras limitaciones legales como ayuntamiento solo podemos reforzar los turnos policiales, hecho que ya se produjo, para dar a la población más seguridad», subraya el Consistorio. En el comunicado, el Ayuntamiento también deja claro que los participantes en las peleas callejeras no reciben ayudas sociales.

También, afirma que el Consistorio ha solicitado ayuda a la Guardia Civil desde la concejalía de Seguridad Ciudadana. «Petición -añade- que también se le trasladará a la Subdelegación del Gobierno», aunque -agrega- «para nuestra inquietud, la posibilidad de que queden libres y puedan volver a Cocentaina está en manos, exclusivamente, de la ley y del juzgado». Finalmente, el Ayuntamiento pide que cesen los bulos y denuncia amenazas e insultos a la Policía y al propio Gobierno Local» y dice que están «estudiando acciones legales» por este motivo.