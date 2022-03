Fiscalía ha archivado, de modo definitivo, la denuncia interpuesta por Compromís sobre la contabilidad del Grupo Popular en la Diputación de Alicante en pasadas legislaturas. Sostiene que no existen indicios de que los fondos hayan sido destinados a fines ilegítimos y no públicos. La decisión de Fiscalía se produce tras la denuncia interpuesta por Compromís, la misma formación de Mónica Oltra, representada en la institución provincial de Alicante por Gerard Fullana.

La decisión de Fiscalía ha provocado la inmediata reacción del Partido Popular, que a través de su en la institución provincial Eduardo Dolón, ha sostenido que a Compromís «se le ha caído el discurso fake sobre las cuentas del PP». Eduardo Dolón ha solicitado al portavoz y único diputado de Compromís en la Diputación de Alicate Gerard Fullana «que pida perdón por este asedio con constantes acusaciones falsas» y ha sostenido, además que Fullana «ya no tiene credibilidad alguna».

La denuncia de Compromís ante Fiscalía se produjo el 18 de febrero del pasado año 2021 en relación a legislaturas anteriores, no a la actual. La formación nacionalista plateaba la comisión de dos posibles delitos, uno de presunta malversación de caudales entre 2007 y 2011 y otro, de supuesta falsedad documental entre 2015 y 2018 que atribuía, además, precisamente a Eduardo Dolón. Por ello, Dolón ha dicho hoy que «Fullana lleva tiempo acusándome con falsedades buscando el menoscabo de mi persona» y ha añadido que al citado Fullana «se le están acumulando las disculpas públicas hacia nuestro grupo y hacia mí». El dirigente popular también ha dicho que el fiscal deja claro que no se ha actuado en ningún momento con fines ilegítimos y esgrime «tajantemente» que no hay indicios que justifiquen la presentación de la denuncia ante los tribunales «por todo lo que cuenta Compromís».