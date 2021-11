Mazón doblega a Compromís: el Pleno de Diputación de Alicante tumba la moción de la tasa turística por un abrumador 30 a 1. Todos los partidos han votado en contra excepto la formación nacionalista.

Por abrumadora mayoría, 30 votos a 1, el de Compromís, el Pleno de la Diputacion de Alicante ha rechazado la moción sobre la tasa turística presentada por la formación nacionalista. Una iniciativa que se escudaba en la necesidad de realizar un debate serio y sin complejos sobre esa tasa. A juicio del diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, algunos ayuntamientos -en este caso de la Provincia de Alicante- padecen efectos negativos a causa de la llegada masiva de visitantes. Y esos efectos se notan tanto en lo medio ambiental como en el encarecimiento de sus propios servicios. Con la iniciativa queda claro que Compromís no ceja en su propósito, compartido con Podemos, de implantar la tasa. La misma que Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, y Héctor Illueca (Podemos) vicepresidente segundo, anunciaron que incluirían en los presupuestos autonómicos, que ahora se debatirán en las Cortes Valencianas, mientras Ximo Puig estaba en Sevilla en una reunión con Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía.

Pero en el Partido Popular, que preside Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, presidente a su vez de la propia Diputación de Alicante, no hay dudas. Los populares apoyan las reivindicaciones del sector turístico, frontalmente opuesto a la tasa y así lo han dejado claro a través del portavoz provincial y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Tampoco, hay dudas en Ciudadanos, que rechaza también la tasa. A ambas formaciones, que conforman el grupo de gobierno en la institución provincial, se ha sumado hoy el PSOE. Los socialistas no se oponen tanto a la tasa como sí al momento en que se presenta. Navegan entre dos aguas. Y si bien han votado en contra de la moción de Compromís, también han evidenciado que lo hacen porque «ahora, no toca», tal como ha reiterado siempre Puig. Pero no cierran la puerta a un debate «amplio» en el futuro con representación de todos los actores implicados.

Los datos aportados por el Partido Popular de Mazón resultan demoledores. En primer lugar, la tasa turística no es un impuesto sólo para extranjeros, sino que convertirá en paganos de ese gravamen a quienes, viviendo en la Comunidad Valenciana decidan ir a pernoctar a una localidad que no es la suya dentro de la propia Comunidad.

Hoy, Dolón ha recordado que el Turismo ha sufrido 10.000 millones en pérdidas con la pandemia, que 20.000 trabajadores directos y otros 300.000 indirectos siguen en ERE, que el sector turístico supone 16.000 millones del Producto Interior Bruto (PIB) valenciano y que el sector aporta anualmente 3.600 millones de euros en impuestos. Ciudadanos ha llegado a tildar, a través de su portavoz Javier Gutiérrez de «bodrio» la moción presentada por Compromís.

Finalmente, y tras una intervención larguísima de Fullana, la votación ha arrojado un contundente 30 votos en contra por 1 a favor y ha sido rechazada. Sin duda, habrá próximo capítulo porque el tema y el debate continúan abiertos. Pero a día de hoy, el no de la Diputación ha sido rotundo a la tasa turística.