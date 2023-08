La alcaldesa de Valencia activa un plan para acabar con 4.000 apartamentos turísticos irregulares

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá movilizará a la inspección para acabar con los 4.000 apartamentos turísticos irregulares que existen en la ciudad. María José Catalá ha denunciado también que en el primer trimestre de este 2023, el anterior equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSOE se había limitado a cerrar poco más de 20 alojamientos. En concreto, 24.

El nuevo marchamo en materia turística que tanto la Generalitat Valenciana a través de su consejera Nuria Montes como el Ayuntamiento comienzan a dibujar ya tiene efectos. Montes y María José Catalá ya se han marcado, entre otras iniciativas, como objetivo, llevar hasta Valencia un vuelo directo desde Estados Unidos.

Ahora, ha sido la alcaldesa quien de facto ha advertido que no permitirá que los apartamento turísticos irregulares, los que no están registrados ni cumplen las normas, proliferen. Una manera de defender los apartamentos y establecimientos turísticos reglados en el preámbulo de lo que será la futura derogación de a tasa turística. Y una circunstancia que responde a lo que había denunciado el sector, que entiende que esos apartamentos turístico irregulares constituyen una competencia desleal.

Este miércoles, Catalá se ha manifestado sobre este tema. Y lo ha hecho en dos direcciones. Una, criticando que Compromís le exija tomar medidas en mes y medio de mandato, cuando según ha dicho Catalá la coalición nacionalista no las adoptó en ocho años.

Y otra: ha anunciado la aprobación de una ordenanza de apartamentos turísticos. Pero también, un plan de inspección de apartamentos turísticos irregulares: «Yo puedo pensar en hacer moratorias», ha explicado Catalá «pero si no planteo un plan de inspección de la actividad irregular no servirá de nada, porque la actividad irregular seguirá». Es más, Catalá ha situado como «la prioridad de la alcaldesa» en esta materia «que no hayan apartamentos turísticos irregulares».

También, ha advertido de que en materia de apartamentos y establecimientos turísticos «todo lo que está fuera de la norma va a sufrir una inspección y va a sufrir una orden de cierre inmediato de esa actividad».