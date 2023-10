Iberseries & Platino Industria se globaliza con la participación de 2.500 profesionales procedentes de 45 países

Iberseries & Platino Industria ha celebrado con gran éxito su tercera edición. La mayor cita del audiovisual iberoamericano se globaliza con la presencia de más de 2.500 profesionales acreditados procedentes de 45 países, entre los que destaca la participación de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Uruguay, Brasil y Ecuador.

Iberseries & Platino Industria finalizó el pasado 6 de octubre, refrendando su consolidación como el mayor encuentro internacional para profesionales vinculados a la industria audiovisual en español y portugués, impulsado por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA y el apoyo de Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, ICEX España Exportación e Inversiones y Ministerio de Cultura y Deporte de España. Con el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid y la colaboración especial de Spain Film Commission. Ha contado asimismo con la colaboración de EL PAÍS (media partner), Berlinale Series Market, Ventana Sur, Mrs. Greenfilm, Mahou, The Core Entertainment Science School y LACOproductora.

Matadero Madrid congregó durante cuatro intensos días a una nutrida representación de la industria cinematográfica y audiovisual iberoamericana, como autores, cineastas, guionistas, showrunners, productores, distribuidores, compradores, agentes de venta, plataformas, cadenas de televisión, directivos y ejecutivos de 660 compañías, entidades financieras, fondos de inversión y organismos dedicados al turismo, la educación y las nuevas tecnologías vinculadas al audiovisual.

Todo ellos se han reunido en este espacio que propicia el encuentro de negocio y talento creativo, el intercambio de ideas, proyectos, el aprendizaje de nuevos profesionales, la exportación de productos audiovisuales y nuevas oportunidades de financiación y coproducción, como resultado de la unión estratégica de culturas y modelos de negocio a ambas orillas del Atlántico.

Figuras relevantes se han sumado a la tercera edición de la mayor cita del audiovisual iberoamericano

El guionista y productor israelí Ron Leshem (Anonymous Content), creador de la aclamada serie “Euphoria” y nominado al Oscar por “Beaufort” en 2007, ha participado en la tercera edición de Iberseries & Platino Industria, así como Ran Tellem, productor ejecutivo de “The Head” y director de desarrollo de contenidos internacionales de The Mediapro Studio, quien ha obtenido un extenso reconocimiento internacional e importantes premios, tales como el Emmy por “Homeland”, la serie dramática estadounidense aclamada por la crítica.

La argentina Lucía Puenzo, ganadora de un premio Goya por “XXY”, el productor argentino Axel Kuschevatzky, ganador de un Oscar por “El secreto de sus ojos” y el venezolano Leonardo Padrón, nominado en la décima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano por la serie “Pálpito”, Eugenio Caballero (Oscar® a Mejor Diseño de Arte por “El laberinto del Fauno”), Jaime Baksht y Michelle Couttolenc (Oscar® a Mejor Sonido por “El sonido del metal”) y Nicolás Celis (productor de “Roma”, Oscar® a Mejor Película en Lengua Extranjera) han estado en este gran encuentro.

Erik Barmack, CEO / Founder de Wild Sheep Content, quien ha desempeñado diversos cargos ejecutivos de alto nivel en Netflix centrados en la producción y distribución de contenidos internacionales, que hicieron posible las producciones «The witcher», «La casa de papel», «Reino», y «Sacred games», ha sido otro de los nombres que sobresalen de esta tercera edición de Iberseries & Platino Industria.

Personalidades como Pablo Iacoviello (Prime Video), Leonardo Aranguibel (The Walt Disney Company Latam), Darío Turovelzky (Paramount Global), Adrián Garelik (Flixxo), Pierluigi Gazzolo (ViX), Mariano Cesar (Warner Bros. Discovery Latin America & US Hispani), Ana Bond (Sony Pictures Entertainment), Fidela Navarro (Dopamine), Sara Fernández (Grupo iZen), Pilar Blasco (Banijay Iberia) y Laura Abril (Buendía Estudios), junto a muchos otros, de igual modo han acudido.

En definitiva, Iberseries & Platino Industria ha conseguido aglutinar a numerosos profesionales y expertos en un evento sin precedentes que aúna la experiencia y la larga trayectoria de notorias empresas internacionales del sector cinematográfico y audiovisual de habla hispana y portuguesa.

Concluyen cuatro jornadas de conferencias y keynotes con líderes del sector

Iberseries & Platino Industria ha demostrado un año más que es el referente internacional y principal punto de encuentro de la producción de habla hispana y portuguesa, cuyo objetivo es aportar visibilidad a los largometrajes y series en español y portugués, potenciar el talento de los creadores, el fomento de la coproducción internacional y la comercialización de contenidos para afianzar proyectos y nuevas sinergias.

En esta edición el MAI abrió una sección para albergar la figura del Córner país, de esta manera, países como México, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay tuvieron un espacio en el mercado para promover sus regiones para localizaciones, incentivos fiscales, fomentar las coproducciones e impulsar a su talento; además de participar en las conferencias dentro de la programación y ser un punto de encuentro con sus connacionales. El evento también ha contado con una notable representación de profesionales de República Dominicana, Francia, Portugal, Alemania, Finlandia y Japón.

La tercera edición de Iberseries & Platino Industria terminó este viernes poniendo fin a más de 130 actividades que conformaron las cuatro áreas de programación: Conferencias y Keynotes, Iberscreenings (Capítulo UNO, Próximamente, Premier Cine, Segunda Ventana), MAI (Mercado Audiovisual Iberoamericano) y Actividades PRO (Foro de Coproducción y Financiación, Pitch de Plataformas y Productoras, Talleres de Formación: Showrunners, Producción Virtual y Herramientas Legales; y Cine y Educación).

Más de 60 paneles realizados en su conjunto, aunando conferencias y keynotes, spotlights, presentaciones, mesas, clases magistrales y charlas, con la participación de más de 200 ponentes, figuras claves y líderes de la industria a nivel mundial, y la asistencia de alrededor de 180 periodistas internacionales.

Se han llevado a cabo 25 screenings con pases exclusivos de nuevas series premium de productoras, canales y plataformas, así como premieres, estrenos y avances de películas, ante la presencia de 160 compradores y commissioners de 20 países. De manera especial, la serie «Los mil días de Allende», presentada en Capítulo UNO, contó con la presencia del Embajador de Chile en España, Javier Velasco.

178 proyectos participaron en las sesiones de Pitch con Plataformas y Productoras, Foro de Coproducción y Financiación y en el Taller de Showrunners, seleccionados ante más de mil trabajos recibidos.

El Mercado Audiovisual Iberoamericano (MAI) contó con la presencia de más de 50 entidades expositoras como Madrid Film Office/Film Madrid, ICEX España Exportación e Inversiones, Spain Film Commission, RTVE, Academia de Cine, ECAM, Banijay, Canary Islands Film, ProColombia, WAWA, OM-MA, World Content City, Universo Platino, Ibermedia y Oficina Media, entre otras, y la rotación de aproximadamente 800 profesionales, donde destaca la participación del Ministro de Turismo de Ecuador Neils Olsen y el Embajador de Argentina en España Ricardo Alfonsín, quienes inauguraron los Córner país. El espacio Plaza Matadero acogió un promedio de más de 500 personas diarias.

Hasta el momento, en la plataforma virtual se han efectuado cerca de mil visionados de las principales conferencias ofrecidas bajo demanda, y que siguen disponibles para todos los acreditados hasta el 13 de octubre.

Todas estas cifras avalan de nuevo la amplia aceptación y acogida que ha obtenido Iberseries & Platino Industria por parte de la industria cinematográfica y audiovisual iberoamericana, en un espacio único que ya es imprescindible fijar en el calendario del sector a nivel internacional, como así han manifestado Juan Alía y Samuel Castro, codirectores de Iberseries & Platino Industria, y Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria.

Juan Alía ha declarado que “estamos muy contentos de esta tercera edición con más de 2.500 acreditados. La Asociación Iberseries & Platino Industria que hemos creado EGEDA y Fundación Secuoya se ha consolidado. Es un evento que contribuye a facilitar las coproducciones, las sinergias entre todos los agentes de la industria del cine y las series de Iberoamérica. Resaltamos la cifra de proyectos inscritos a los Pitch, que casi llegó a los 1.000 registros, de los cuales, 150 fueron seleccionados para presentarlos one to one a representantes de 10 plataformas y distribuidoras. Considero que este es un punto de encuentro muy fructífero para cada uno de los sectores que conforman nuestra industria audiovisual iberoamericana”.

Adriana Castillo ha señalado que “en Iberseries & Platino Industria hemos trabajado para reunir a muchos e importantes representantes y jugadores del cine y el audiovisual, que asistieron para hacer negocios, compartir sus historias habladas en español y portugués, fomentar la coproducción, propiciar los encuentros entre colegas y, sobre todo, generar nuevos contactos profesionales”.

Por su parte, Samuel Castro ha apuntado que “en tan solo tres años, Iberseries & Platino Industria se ha consolidado como una cita ineludible para los productores, creadores, creadoras, talento y financiadores de los contenidos en lengua hispana y portuguesa. Un lugar de encuentro accesible para todos aquellos que creemos en el concepto “Global Spanish Content”. Además, Iberseries & Platino Industria ha comenzado a ser foco internacional para profesionales estadounidenses y europeos, como así demuestra la presencia este año de profesionales como Ron Leshem, Erick Barmack, Ran Tellem, Paul Pressburger, Chris Albrecht o Jorge Granier, por nombrar algunos. Por último, subrayar nuestro acuerdo para 2024 con Berlinale y el apoyo de Prisa Media como Media Partner.