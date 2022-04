Uno de los estrenos que destacan esta semana es Los ángeles ignorantes que es la primera serie original italiana de Disney+. Una original serie de ocho episodios dirigidos por Ferzan Ozpetek, que estarán disponibles en exclusiva en Disney+ el miércoles 13 de abril dentro de la marca Star.

Los creadores de Los ángeles ignorantes son Gianni Romoli y Ferzan Ozpetek y, además, está escrita en colaboración con Carlotta Corradi y Massimo Bacchini. La serie, producida por Tilde Corsi para R&C Produzioni, está dirigida por Ferzan Ozpetek con Gianluca Mazzella, que lleva colaborando con Ozpetek desde hace más de 20 años.

Esta serie, que se puede ver en Disney+, es un emotivo drama basado en el fenómeno cultural italiano del mismo nombre, que tuvo un gran éxito en Italia. Además, la cantante italiana Mina interpreta el tema original de la serie titulado Buttare l’amore.

Una muerte inesperada

La vida a veces cambia de repente y no deja ni tiempo para reaccionar cuando ocurre una gran tragedia. Eso es lo que pasa a Antonia cuando Massimo, su marido, muere en un accidente. Ella descubre que tenía una aventura con un joven llamado Michele de la que no solo no se había dado cuento sino que tampoco entraba en lo que esperaba de Massimo.

Antonia está destrozada por la muerte de Massimo y sorprendida por la noticia. Por eso decide empezar a investigar la vida secreta de su marido. Lo curioso es que al final logra entablar una amistad inesperada y entrañable tanto con Michele como con su círculo de excéntricos amigos, que eran una segunda familia para Massimo. Gracias a todos ellos, cambiará su punto de vista sobre la vida y el amor. Aunque Antonia se está adaptando a la nueva situación, ¿podrá aprender a amar de nuevo?

Un buen reparto en Los ángeles ignorantes

Los protagonistas de Los ángeles ignorantes son los actores Cristiana Capotondi (Antonia) y Eduardo Scarpetta (Michele). También participan otros actores como Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Burak Deniz (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) y Edoardo Purgatori (Riccardo).

En el elenco también están Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro) y Maria Teresa Baluyot (Nora). También las actrices Patrizia Loreti, Giulia Greco y Mimma Lovoi estarán en los papeles de las Tres Marías con Elena Sofia Ricci y Milena Vukotic, que se han unido a la serie como estrellas invitadas.

Los ángeles ignorantes es una serie diferente y original que sorprende en el catálogo de la plaforma de streaming. Una de las apuestas de Disney+ para esta primavera que estará disponible el 13 de abril.