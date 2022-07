¿Te imaginas que no existiera la gravedad?

La gravedad tiene un papel importante en lo que es el Universo. Se encarga de hacer que los planetas estén en órbita alrededor de las estrellas. Gracias a ella la Tierra gira en torno al sol. También es la que hace que las estrellas se junten y formen galaxias giratorias enormes. Ahora que sabes lo importante que es la gravedad, tanto para nuestro planeta como para el universo, ¿te imaginas que no existiera? En este caso hablaremos de las consecuencias que sufriríamos si eso pasara.

Contacto con el suelo

La gravedad nos mantiene en contacto con el suelo al mismo tiempo que la Tierra va rotando. Por esta razón es que no notamos el movimiento del planeta, rotamos con ella a la misma velocidad. Sin embargo, si la gravedad no existiera todos los objetos que no se encuentren anclados al suelo saldrían volando hacia el espacio.

Pero a las cosas que estén pegadas al suelo no les iría mucho mejor. Al estar ancladas estarían dando vueltas en círculos al ritmo de la Tierra, sin parar. Todo lo que se encuentre sobre la superficie saldría despedido al espacio con fuerza. La destrucción que habría en el planeta dependería del tipo de estructura. Los edificios y los arboles se verían afectados de distintas maneras.

Tanto el agua como el aire también escaparían al espacio. Si la gravedad no existiera el planeta dejaría de existir. Por fortuna, la Tierra posee una fuerza que contrarresta la aceleración centrifuga que mantiene los átomos unidos. Si esta fuerza desaparece los kilómetros cúbicos de roca no podrían ser retenidos y se alejarían del centro. Es decir, el planeta se iría desmigajando.

Posibles riesgos y daños secundarios

Pero los daños no solo serian para la Tierra. Los demás planetas saldrían disparados lejos de su órbita a la dirección en la que iban en ese momento. Además, al igual que nuestro planeta, se empezarían a desmigajar en el camino.

Por si fuera poco, el sol también se vería afectado por la desaparición de la gravedad. En el núcleo de nuestra estrella existe una explosión termonuclear constante que, sin embargo no la hace estallar. Este evento está contenido por el gran peso de las capas que posee. Si no hubiese gravedad la fuerza que contiene la explosión dejaría de existir y el sol estallaría.

Este efecto no solo está limitado a nuestra estrella, todas las del universo comenzarían a expandirse. Al final se convertirían en nubes de plasma caliente y con el tiempo se esfumarían, por lo que el Universo no tendría ninguna luz.

Ahora ya te puedes imaginar qué pasaría si no existiera la gravedad y puedes concluir que sería un evento catastrófico. Si en algún momento has pensado que la gravedad no es importante, después de leer este articulo seguro que tu percepción ha cambiado.