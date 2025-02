Shock en España por el último descubrimiento: lo que han encontrado en una tumba de hace 5.000 años

España se queda en Shock ante el último descubrimiento que han realizado los expertos, han podido encontrar una tumba de hace 5.000 años que realmente puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, debemos estar preparados para una serie de cambios que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni pensado. La historia se escribe con letras mayúsculas, pudiendo descubrirnos un sitio que dice mucho de nuestra historia más lejana.

La historia nos traslada a una situación que podría acabar siendo la que nos haga reaccionar ante una sociedad que hace unos años era muy diferente. La Universidad de Sevilla ha encontrado en una tumba una serie de elementos que hacen que todo cambie.

Hace 5.000 años la situación era muy distinta en nuestro país, empezábamos a ver las primeras civilizaciones con algunos matices. La sociedad estaba dividida en diferentes estratos que acababan siendo lo que formaban una capa de individuos que tenía unas características muy concretas.

La estructura de la población de hace miles de años, pero, sobre todo, el rol de género, en el que esta mujer que ha sido el objeto de este estudio, en concreto de su tumba, da con algunos datos que hasta ahora eran impensables.

Lo que han encontrado en una tumba de hace 5.000 años

Desde la Universidad de Sevilla nos han llegado unos datos que nos trasladan a un punto en concreto del territorio de hace 5.000 años. Un lugar en el que se ha desenterrado una mujer cuyo rol en esa sociedad hace que todo cambie. Esta nueva interpretación ofrece una nueva visión del pasado más auténtico.

Tal y como dice la propia universidad en un artículo reciente: «Investigadores de la Universidad de Sevilla han liderado un estudio que ha analizado las cuentas perforadas que se descubrieron en el Tholos de Montelirio, parte del mega-sitio de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán (Sevilla). Las conclusiones de su trabajo, publicadas en la revista Science Advances, destacan la importancia de las indumentarias ceremoniales y el simbolismo que éstas encerraban. Los atuendos que vestían las mujeres enterradas en el tholos de Montelirio fueron confeccionados usando cuentas perforadas y, probablemente, fibra de lino para unirlas. Se trata de indumentarias ceremoniales que, al menos en dos casos, eran túnicas de cuerpo completo. Estas túnicas estuvieron además ornamentadas con colgantes elaborados en marfil y ámbar que representaban bellotas, aves y otros elementos no identificables. El estudio mediante datación radiocarbónica revela que estas indumentarias fueron manufacturadas en la misma época en la que se produjeron los enterramientos de Montelirio, entre los años 2800 y 2700 Antes de Nuestra Era (ANE). Los materiales encontrados en Montelirio constituyen el mayor conjunto de cuentas perforadas jamás documentado en una sola tumba. Una cuantificación de la colección, actualmente conservada en el Museo Arqueológico de Sevilla, ha determinado que hasta el momento se han localizado unas 270,000 de estas cuentas. Este dato convierte a Montelirio en mayor colección de este tipo de objetos descubierta en todo el mundo. Estas cuentas, de entre 2 y 5 milímetros de diámetro medio, fueron realizadas de forma mayoritaria en conchas de moluscos marinos de las familias de los Pectínidae y las Cardidiae. De ellas destacan las populares conchas de ‘vieira’, hoy día conocidas por ser el símbolo del apóstol Santiago y del famoso camino de peregrinación que se le asocia, pero que en la Antigüedad eran el símbolo de la diosa Venus/Afrodita. Los resultados del estudio experimental llevado a cabo muestran que, en total, se emplearon más de 800 kilos de estas conchas, que tuvieron que ser recogidas de las costas y playas que hace 5000 años se extendían por lo que actualmente es el bajo valle del Guadalquivir y sus marismas».