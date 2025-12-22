Shock entre los científicos por el descubrimiento que lo cambia todo en el océano Atlántico: no han visto nada igual

Los científicos están en shock ante lo que han descubierto en el océano Atlántico, no han visto nada igual. Será mejor que nos empecemos a preparar para un futuro en la que el planeta nos manda más de una sorpresa del todo inesperada. Con ciertos detalles que vamos analizando poco a poco y que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explica un reciente artículo de Drivernet: «Los arqueólogos marinos han confirmado la presencia de un muro de la Edad de Piedra sumergido durante mucho tiempo y estructuras artificiales asociadas frente a la costa de Bretaña, en el oeste de Francia. El descubrimiento es anterior a los monumentos megalíticos más antiguos conocidos de la región por varios siglos, según una investigación recién publicada. La estructura tiene unos 120 m de largo, 20 m de ancho y una altura promedio de 2 m. Comprende grandes losas de granito y piedras más pequeñas, con monolitos verticales establecidos a intervalos regulares. Se cree que unas 12 características adicionales de piedra artificial más pequeñas mapeadas en las cercanías son parte del mismo complejo».

Siguiendo con la misma explicación: «El sitio se encuentra a 1,9 km al oeste de la isla Sein en una meseta submarina relativamente poco profunda – la profundidad promedio es de 9 m – sumergida después del aumento del nivel del mar post-glacial. El sitio fue identificado inicialmente como de interés en 2017 por el geólogo Yves Fouquet, quien había notado características lineales en los nuevos mapas del fondo marino creados utilizando la tecnología LIDAR (Detección y Rango de Luz). Los equipos de buceo franceses, incluidos miembros de la Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime (SAMM), realizaron encuestas entre 2022 y 2024. Los investigadores dicen que la combinación de olas del Atlántico, corrientes y condiciones climáticas adversas en la superficie resultó ser un desafío para la documentación sistemática. Sin embargo, en el transcurso de unas 60 inmersiones, pudieron confirmar que las características eran hechas por el hombre en lugar de formaciones naturales del lecho marino».

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles claves: «Basándose en la profundidad de las estructuras y los datos geológicos asociados, el equipo dirigido por Fouquet estimó que la construcción había tenido lugar entre aproximadamente 5800 y 5300 a.C., haciendo que el muro tuviera alrededor de 7.000 años. Los niveles del mar eran significativamente más bajos en este momento, entre la Edad Media y la Nueva Edad de Piedra, y el área habría estado formada por el paisaje costero en lugar de por el lecho marino. Los arqueólogos dicen que las estructuras proporcionan evidencia de una habilidad técnica y organización social significativas entre las comunidades costeras que habían demostrado ser capaces de extraer, transportar y erigir grandes bloques de piedra. Conjetúan que la pared y las características asociadas podrían haber sido diseñadas para su uso como trampas para peces o barreras de marea en o cerca de la costa».