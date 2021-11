Si hay algo importante para la humanidad fuera de la órbita terrestre, es conocer si existe o no otros sistemas solares con la misma capacidad que el nuestro, donde haya planetas habitables, incluso otros seres vivos. No es que otras estrellas no tengan planetas también, es que tratar de confirmarlo es una tarea complicada.

Básicamente, solo se conoce un sistema solar con un sistema planetario y es el nuestro. Aunque, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha encontrado la presencia de otras estrellas con características similares al Sol y que poseen planetas a su alrededor.

Los exoplanetas de otros sistemas solares

Pese a que la NASA aún no cuenta con la tecnología para hallar sistemas solares fuera de la Vía Láctea, sí ha podido encontrar exoplanetas orbitando en estrellas distintas al sol en nuestra galaxia. Para lograrlo, los investigadores utilizaron varios métodos, entre ellos estaba una técnica fotométrica denominada tránsito, que consiste es observar las variaciones en la luz que emite la estrella, esto se relaciona con los momentos en que orbitaría un planeta “frente” a él. Gracias a esto se puede determinar la distancia, tamaño, hasta la posibilidad de habitabilidad del exoplaneta. Excepto su masa.

En 1992 tuvieron lugar las primeras observaciones de exoplanetas cuando se halló al primero orbitando alrededor de lo que se conoce como Púlsar (estrella de neutrones) y a partir de más investigaciones se han encontrado 4 mil planetas en la Vía Láctea. Los científicos no descartan la posibilidad de que existan más sistemas solares fuera de la nuestra galaxia.

Estrellas y sus planetas

Entre los miles de estrellas descubiertas con las características de sistema solar, destacan algunas, como Trappist-1, una estrella enana ultrafría que posee 7 exoplanetas en su órbita. Según las investigaciones arrojadas por el telescopio Trappist, posiblemente estos planetas contengan más agua que la Tierra basados en su densidad.

También existe Kepler-90, una estrella descubierta entre 2008 y 2013. Su distancia recorre aproximadamente 2.544 años luz de la tierra. Es conocida como uno de los sistemas solares más grandes después del nuestro, posee 8 exoplanetas con una distancia entre ellos similar a los nuestros.

Los exoplanetas de estos sistemas solares han despertado gran fascinación entre los expertos, al mismo tiempo, nos revelan nuevos secretos sobre el universo. Se espera que para el 18 de diciembre de 2021 se lance el Telescopio Espacial James Webb, uno de los más potentes hasta ahora, con este podremos conocer con más detalles la constitución de estos sistemas solares. ¿Qué nos depara el futuro en el cosmos? Esperamos que este lanzamiento sea un éxito para descubrir aún más sobre nuestro insólito universo.