La razón por la que llegan los 2 grandes alineamientos planetarios: el fenómeno que no volverá a repetirse hasta el año 2492

Llegan los 2 grandes alineamientos planetarios en un fenómeno poco común que no se repetirá hasta dentro de cientos de años. Una oportunidad de poder mirar al cielo y ver como los planetas no dejan de entrelazarse para dar lugar a uno de los fenómenos más interesantes de los últimos tiempos. Nos enfrentamos a un destacado cambio de ciclo que realmente puede acabar siendo una fuente de buenas sensaciones que quizás no teníamos en cuenta hasta la fecha.

La astrología nos permite reconectar de nuevo con una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. Un cambio en la manera en la que se estructura este cielo estrellado que puede darnos más de una alegría. Nos conectamos en cierta manera con ese fenómeno que sucede a millones de años luz de distancia, pero que vemos por algún motivo. En la astrología, la posición de los planetas tiene mucho que ver con nuestro carácter y quizás hasta la fecha no hubiéramos pensado que este tipo de alineaciones sean tan destacadas y nos hagan replantearnos algunos cambios.

Llegan 2 grandes alineamientos planetarios

Habrá llegado el momento en el que este gran engranaje que tenemos por encima se empiece a recalibrar y se coloque en una posición que quizás no esperaríamos que fuera tan destacada. Parecerá que los planetas bailen en un cielo que nos presenta más de una novedad destacada.

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de procesos destacados que acabarán afectándonos de lleno, de la mano de determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no teníamos en mente. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por algunos elementos que pueden acabar siendo claves en todos los sentidos.

Una opción que realmente acabará siendo lo que nos haga mirar de una vez por todas al cielo y esperar esta situación de cambios destacados que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después. La mecánica celestial de estos planetas que pueden estar rodeándonos, se convertirán en una novedad si nos paramos a pensar en lo que está por llegar.

No vamos a volver a ver un espectáculo similar o idéntico hasta dentro de varios cientos de años, por lo que, será mejor que nos centremos en él y en lo que nos espera a partir de esta fecha.

Este es el fenómeno que no volverá a repetirse hasta el año 2492

Este mes de enero hemos tenido una alineación planetaria que vamos a volver a ver repetirse o al menos hacerlo de forma realmente inesperado en estos próximos días. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante.

Tal y como nos explican estos expertos: «El universo sigue sorprendiéndonos. Uno de los fenómenos astronómicos más llamativos es la alineación planetaria y podrá verse en los próximos días. El pasado 21 de enero fue posible contemplar hasta seis planetas alineados: Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Pero en febrero se sumará un séptimo planeta alineado, Mercurio, por lo que con la ayuda de un telescopio podrá verse un acontecimiento que no se repetirá hasta, al menos, el año 2492».

Siguiendo con la misma explicación: «Los expertos señalan que la fecha aproximada para ver los siete planetas alineados será el próximo 28 de febrero. Se podrá contemplar desde cualquier punto del planeta, siendo las horas previas al amanecer el momento perfecto. Para ver la alineación de Mercurio con el resto de los planetas, habrá una oportunidad antes en México. Allí está previsto poder contemplar este fenómeno astronómico el 25 de febrero. En Berlín (Alemania), se prevé para el 2 de marzo. A partir de comienzos de marzo, Mercurio se alejará y se aproximará al Sol, al igual que Saturno y Neptuno, por lo que volverá a ser invisible. Quienes se pierdan la cita del próximo mes de febrero, tendrán una nueva oportunidad en agosto de 2025. En esta ocasión, podrán disfrutar de los seis planetas alineados, en la denominada línea eclíptica, visibles desde la Tierra. No obstante, a Mercurio no se le volverá a ver en esta posición hasta el 2492».

La primera gran alineación del año quizás ya la hemos visto y ha sido destacable: «Los más intrépidos que quieran contemplar el fenómeno de la alineación de planetas necesitarán de un telescopio o unos buenos prismáticos. Además, el mejor día para verlo dependerá de la ubicación geográfica. Así pues, por ejemplo, en Abu Dabi el mejor día fue el 18 de enero y en Atenas el 23 de enero, aunque en la gran mayoría del mundo el día ideal fue el 21 de enero. Llama la atención la luna nueva del 29 de enero. Esta circunstancia reduce considerablemente la contaminación lumínica del cielo y mejora notablemente la visibilidad. Así pues, los planetas se verán más elevados en el hemisferio norte, por lo que la hora ideal será a partir de las 20:30 horas (con la puesta de sol) y desde las 23:30 horas. Los planetas van apareciendo paulatinamente. Así pues, dejarán verse primero Venus, Saturno y Neptuno. Ya después será el turno de Júpiter y Urano, mientras que justo antes del amanecer se podrá contemplar en el cielo la majestuosidad de Marte. Para poder contemplar estos fenómenos astronómicos se recomienda disponer de un mapa del firmamento o una aplicación específica. Así será más sencillo localizar los planetas y no confundirlos con las estrellas. No hay que olvidar, como curiosidad, que la luz de las estrellas parpadea, mientras que la de los planetas se mantiene. Además, presenta diferentes tonos, brillos e intensidades. Para detectar Urano, habrá que buscar un verde azulado, mientras que Marte es más rojizo. En el caso de Marte y Júpiter, éstos brillan durante toda la noche, mientras que Mercurio y Venus solo pueden verse o antes del amanecer o después del atardecer, debido a su enorme proximidad al Sol».