Qué es un neurotransmisor y tipos posibles

El cerebro es la pieza clave de nuestro cuerpo, es por así decirlo el centro de control de nuestro organismo, por lo que no es de extrañar que al desempeñar una función tan complicada sea un órgano muy complejo.

A diferencia del resto de órganos como por ejemplo el corazón o el hígado, el cerebro es imposible de trasplantar o replicar artificialmente. Esto se debe a que no disponemos de la tecnología ni los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento del cerebro, pero esto no significa que no sepamos nada acerca de este importante órgano.

¿Qué son los neurotransmisores?

Los neurotransmisores son mensajeros químicos encargados del transporte, el balance y el impulso de las señales entre las neuronas (un tipo de células que se encuentran en el sistema nervioso), y las células diana (células que se pueden encontrar en músculos, glándulas o incluso dentro de otras neuronas).

Existen miles de millones de neurotransmisores dentro de nuestro cuerpo, que se encargan de mantener el funcionamiento correcto de nuestro cerebro. Controlando desde cosas tan comunes como la respiración o los latidos del corazón hasta cosas más específicas como la capacidad de concentrarse e incluso el estado de ánimo y emociones como el miedo, el placer o la felicidad.

Clasificación de neurotransmisores

Los neurotransmisores desempeñan una función fundamental en el día a día y al ser tantos no se sabe con exactitud el número exacto de estos ni cuantos tipos existen, pero ya se han identificado más de 60 tipos, por lo que se cree que podrían existir más.

Se pueden clasificar según su función:

Neurotransmisores excitadores: se encargan de excitar a la neurona para aumentar la posibilidad de que esta dispare un potencial de acción. Un ejemplo son la epinefrina y norepinefrina.

se encargan de excitar a la neurona para aumentar la posibilidad de que esta dispare un potencial de acción. Un ejemplo son la epinefrina y norepinefrina. Neurotransmisores inhibidores: como su nombre indica, tienen efectos inhibidores sobre la neurona y al contrario que los neurotransmisores excitadores, esta disminuye la posibilidad de que la neurona dispare un potencial de acción. Un ejemplo es la serotonina.

como su nombre indica, tienen efectos inhibidores sobre la neurona y al contrario que los neurotransmisores excitadores, esta disminuye la posibilidad de que la neurona dispare un potencial de acción. Un ejemplo es la serotonina. Neurotransmisores moduladores: son los encargados de mantener el equilibrio de los neurotransmisores excitadores y los inhibidores en nuestro organismo. Son capaces de afectar a un número más grande de neuronas que el resto de los neurotransmisores al mismo tiempo. Un ejemplo es la dopamina.

Esta es la forma de clasificarlos y dentro de cada uno de los tipos existen muchas más clases con una función que las diferencia a cada una.

Seguro que alguno de sus nombres te suena:

Monoaminas

Gasotransmisores

Purinas

Aminoácidos

Péptidos

Acetilcolina

Todavía existen más clases que se diferencian entre sí por características inapreciables a no ser que seas un experto.

¿Conocías algo acerca del funcionamiento de los neurotransmisores?