Por qué es imprescindible el traje espacial

Son muchos los peligros a los que se exponen los astronautas en el espacio exterior. Para viajar a la atmósfera celeste de otro planeta de nuestro sistema solar se debe estar provistos de elementos de protección especiales. Las condiciones ambientales no son aptas para la vida humana. Por ello, es imprescindible el uso del traje espacial que asegure la supervivencia durante la misión estelar.

El cuerpo humano necesita oxígeno para subsistir, pero en el espacio exterior no está disponible. De todas formas, esa no es la única adversidad que enfrentan los astronautas en el espacio exterior. A continuación, analizamos las condiciones de vida que se pueden encontrar los astronautas en el espacio y qué deben llevar como preparación.

¿Qué condiciones enfrentan los astronautas en el espacio exterior?

De forma resumida, se pueden individualizar los siguientes peligros:

Falta de oxígeno

Falta de agua

Temperaturas extremas en ambos sentidos

Quemaduras por radiación ultravioleta

Partículas de polvo espacial

Como vemos, la falta de oxígeno es la principal contingencia que pueden enfrentar los astronautas en el espacio exterior. Sin una reserva de oxígeno en un traje espacial, una persona tardaría pocos segundos en vaciarse de este gas elemental para la vida humana.

En esas condiciones, la sangre y los órganos vitales comenzarían a fallar rápidamente. En cuestión de un par de minutos la persona dejaría de existir. Tal es la importancia de estar munido de un traje espacial durante una misión espacial.

Con respecto a las condiciones térmicas, no existe método para medir la temperatura en el vacío del espacio. Esto ocurre porque no hay materia, por lo cual no existe transferencia de calor desde el cuerpo humano a su espacio circundante. Tampoco ocurre lo contrario, no se equilibra la temperatura entre el ambiente y el cuerpo.

Las radiaciones ultravioletas emitidas por la luz del Sol llegarían directamente a la piel de la persona desprovista de un traje espacial. Los gases de la atmósfera terrestre filtran estas radiaciones. Esto permite que las personas en la Tierra no resulten dañadas por los rayos nocivos del Sol.

Qué contiene el traje espacial

El traje espacial imprescindible para los astronautas en el espacio exterior está provisto de varios elementos de protección fundamentales. Actualmente se fabrican en titanio y pesan aproximadamente de 150 kilos.

Se habla de que el traje conforma en sí mismo una nave, debido a los accesorios de los que debe disponer. Estos son:

Reserva de oxígeno.

Reserva de agua.

Más de diez capas diferentes que garantizan la temperatura corporal adecuada.

En este artículo hemos conocido algunas de las características de los trajes espaciales. Pero los astronautas necesitan una gran preparación para ir al espacio, además de unas condiciones físicas que no todos tenemos.