¿Qué es el Argumento del Juicio Final? (la catástrofe de Carter)

El argumento del día del juicio final es la predicción de cuándo se extinguirá la especie humana, y se basa en el número total de individuos que existen en la actualidad. Brandon Carter, lo describió en el año 1983, por lo que en algunas ocasiones es denominado la catástrofe de Carter.

La catástrofe de Carter

El Argumento del juicio final no asegura en ningún momento que la humanidad no pueda o no pueda existir indefinidamente. Una de las conclusiones principales que arroja al análisis es que existe un 95% de probabilidades de extinción dentro de 9.120 años, y un 5% de probabilidades de que existan algunos seres humanos vivos al final del período.

El argumento fue defendido más tarde por el filósofo John A. Leslie y apoyado por Richard Gott y Holger Nielsen.

Anteriormente, ya se había presentado una forma más general en el llamado efecto Lindy, en donde para algunos tipos de fenómenos, la esperanza de vida futura es proporcional a la edad actual.

Tasa de mortalidad y población mundial

El efecto Lindy se basa en la disminución progresiva de la tasa de mortalidad, a medida que transcurre el tiempo. Utilizando los valores presentados por Leslie, unos 60 mil millones de seres humanos han nacido hasta ahora, por lo que existe un 95% de posibilidades de que el número total de humanos sea inferior a 1.2 billones de individuos.

Suponiendo que la población mundial se estabilice en unos 10 mil millones de personas, con una esperanza promedio de vida de 80 años, se podría decir que en los próximos 9120 años nacerán unos 1140 millones de humanos.

Todo dependerá directamente de cómo se comporte la población mundial y cómo sean sus proyecciones basadas en datos reales. Las estimaciones pueden variar, pero el punto principal del argumento es que es muy poco probable que más de 1.2 billones de seres humanos puedan vivir alguna vez simultáneamente.

Diferentes posturas filosóficas frente al Argumento del juicio final

El Argumento del juicio final ha generado innumerable cantidad de debates filosóficos, y aún no ha surgido un consenso profundo sobre sus posibles soluciones o trascendencia.

El reloj del Día del juicio final, según el modelo bayesiano, presenta el tiempo que resta para el día del juicio final. Si la hora 24 del reloj simboliza la vida útil de la especie humana, su hora actual es 23 horas y 58 minutos.

Eso significa que los seres humanos están en el 1% de las personas que nacerán antes del juicio final.

