Personas con catatonia, ¿qué piensan?

La catatonia es un trastorno mental que se caracteriza por una pérdida de movimiento y una disminución en la respuesta a los estímulos externos. Esta condición se asocia a veces con la esquizofrenia, pero también puede ser un diagnóstico diferencial para muchos otros trastornos mentales.

Señales y síntomas

Los síntomas pueden ser tan leves como un ligero aumento de la rigidez muscular o tan graves como una parálisis total. Esta patología puede ser causada por una variedad de condiciones médicas, incluyendo trastornos del movimiento, trastornos psiquiátricos y trastornos del desarrollo. Aunque los síntomas pueden variar de una persona a otra, los síntomas comunes incluyen:

Posturas inmóviles y estáticas.

Movimientos anormales, como sacudidas o temblores.

Falta de respuesta a los estímulos externos.

Falta de habla.

Una mirada fija y una expresión facial inmóvil.

Retraso en el desarrollo o deterioro cognitivo.

Este tipo de síntomas pueden incluir rigidez muscular, movimientos involuntarios, retraso en el habla y en la respuesta a preguntas, y pueden afectar seriamente la capacidad de una persona para realizar actividades diarias. Los pacientes también pueden experimentar movimientos repetitivos, como balancearse o balbucear. También puede haber una incapacidad para hablar, una incapacidad para moverse y una falta de respuesta a los estímulos externos.

Como hemos visto al principio de este artículo, la catatonia se ha relacionado con la esquizofrenia, pero también se ha vinculado con otros trastornos mentales, como el trastorno bipolar, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de ansiedad generalizada. Igualmente se ha asociado con algunas afecciones médicas subyacentes, como la encefalitis y el síndrome de Guillain-Barré.

Tratamiento

Los síntomas de la catatonia pueden ser tratados con medicamentos, terapia de comportamiento y terapia electroconvulsiva, entre otros tratamientos. Los medicamentos pueden incluir antipsicóticos, antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo.

La terapia de comportamiento puede ayudar a los pacientes a aprender habilidades para manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. La terapia electroconvulsiva, también conocida como terapia de choque, puede ser particularmente útil para algunos pacientes con síntomas graves.

En conclusión, la catatonia es un trastorno mental caracterizado por una pérdida de movimiento y una disminución en la respuesta a los estímulos externos. Puede ser un diagnóstico diferencial para muchos trastornos mentales, así como para algunas afecciones médicas subyacentes. Los síntomas pueden ser tratados con medicamentos, terapia de comportamiento y terapia electroconvulsiva, entre otros.

¿Qué piensan estas personas?

Si vemos a una persona que no se mueve o no hablar, podemos pensar que no está consciente en ese momento. Las últimas investigaciones científicas demuestran que no es exactamente así, no es que no piensen, sino que puede que estén pensando demasiado.

Algunos pacientes de estos estudios, han afirmado sentir miedo al verse rígidos, paralizados, pero plenamente conscientes. Incluso dijeron que escuchaban a otras personas o al mismísimo Dios, que les decían que no se movieran.