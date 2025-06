Ni se te ocurra aplastar una hormiga si te la encuentras en tu casa: la explicación de los científicos

La explicación de los científicos que hará que no vuelvas a aplastar una hormiga si te la encuentras en tu casa. Habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Por lo que, quizás deberemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar en estos días en los que quizás debemos empezar a tener en consideración. Tendremos que empezar a prepararnos para una serie de novedades que quizás nunca hubiéremos tenido en cuenta.

La explicación de los científicos

Si encuentras en tu casa una hormiga no se te ocurra aplastarla

Los científicos advierten que no es una buena opción eliminar a esta hormiga que tenemos en casa, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante un tipo de insecto que tiene unas peculiaridades que debemos tener en consideración y que quizás desconociamos hasta ahora.

Las hormigas muertas liberan un olor que atrae a las demás. Tardarán más o menos, pero llegarán en masa en busca del cadáver de su compañera, con lo cual, no acabarás con la plaga, sino que vas a hacer que venga más y más hormigas al lanzarle esta señal de alerta.

Los expertos de Multiplag nos dan con una serie de remedios naturales para acabar con las hormigas.

Bicarbonato de sodio y azúcar: mezcla partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar, y coloca la mezcla en pequeños recipientes cerca de las áreas donde las hormigas suelen aparecer. Las hormigas se sentirán atraídas por el azúcar y llevarán el veneno a su colonia.

Vinagre: mezcla una parte de vinagre blanco con una parte de agua en un atomizador y aplica la solución directamente sobre las hormigas o en las áreas donde las has visto. El vinagre desorienta a las hormigas y las elimina.

Limón: rocía jugo de limón en las áreas donde las hormigas suelen aparecer. El ácido cítrico del limón altera el sentido de orientación de las hormigas y las ahuyenta.

Aceite esencial de menta: mezcla unas gotas de aceite esencial de menta con agua y rocía la solución en las áreas infestadas. El aroma del aceite es repelente para las hormigas y las mantendrá alejadas.

Tierra de diatomeas: espolvorea tierra de diatomeas alrededor de las áreas donde las hormigas suelen transitar. Este polvo natural es abrasivo y puede dañar el exoesqueleto de las hormigas, causando su deshidratación y muerte.

Jabón líquido y aceite esencial de árbol de té: mezcla unas gotas de aceite esencial de árbol de té con jabón líquido y agua. Rocía la solución en las áreas donde las hormigas suelen aparecer. Esta mezcla actúa como un repelente natural y es segura para usar en interiores.

Papel encerado y miel: coloca una pequeña cantidad de miel sobre un trozo de papel encerado y ubica la trampa cerca de las áreas infestadas. Las hormigas se sentirán atraídas por la miel y quedarán atrapadas en el papel.

Si prefieres utilizar productos comerciales para eliminar hormigas, existen varias opciones en el mercado, como venenos en gel, insecticidas en aerosol y trampas para hormigas. Asegúrate de leer y seguir las instrucciones del fabricante para garantizar un uso seguro y efectivo.