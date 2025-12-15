Misiones espaciales que despegan en 2026: calendario completo y objetivos

El año 2026 probablemente va a ser uno de los más activos y ambiciosos en la historia de la exploración espacial. La agenda está llena de lanzamientos, con distintos objetivos. Van desde consolidar la presencia humana en la órbita terrestre hasta preparar el camino para instalar colonias en la Luna y Marte.

La Luna y marte

Uno de los pilares del calendario espacial de 2026 será la Luna. Diversas misiones no tripuladas buscarán analizar su superficie, estudiar recursos como el hielo de agua en los polos y probar nuevas tecnologías de aterrizaje y navegación. Este interés renovado por nuestro satélite natural va en paralelo al entusiasmo de los aficionados por observar el cielo nocturno, apoyándose en recursos como la guía astronómica de diciembre, que ayuda a contextualizar los grandes proyectos espaciales con lo que se puede ver a simple vista o con telescopio.

Marte seguirá siendo otro de los grandes protagonistas. Varias sondas y orbitadores previstos para despegar en 2026 se centrarán en el estudio de su atmósfera, su historia climática y su potencial para haber albergado vida en el pasado. Estas misiones servirán también como preparación para futuras iniciativas más ambiciosas, como el retorno de muestras marcianas a la Tierra.

Carrera espacial

En el ámbito de la astronomía y la cosmología, 2026 contará con lanzamientos de telescopios espaciales dedicados a observar el universo en distintas longitudes de onda. Estos instrumentos permitirán estudiar la formación de estrellas, la evolución de las galaxias y fenómenos extremos como agujeros negros o supernovas. A menor escala, estos mismos objetos despiertan el interés del público aficionado, que encuentra orientación en artículos sobre cúmulos y galaxias para observar este mes, demostrando cómo la observación amateur y la ciencia espacial profesional se complementan.

Las misiones a cometas y asteroides ocuparán también un lugar destacado en el calendario de 2026. Estos cuerpos son considerados auténticas cápsulas del tiempo, ya que conservan materiales primitivos de la formación del Sistema Solar. Varias sondas planean realizar sobrevuelos o estudios detallados de asteroides cercanos a la Tierra, con objetivos tanto científicos como de defensa planetaria. Este tipo de exploración suele despertar un gran interés popular, especialmente cuando se habla de los cometas más visibles este mes y de cómo estos objetos pueden observarse desde nuestro planeta.

Primer trimestre

El año comienza con un hito para la industria privada: el lanzamiento de Vast Haven-1, la primera estación espacial comercial. Es una estructura modular que será lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Su objetivo principal es demostrar la viabilidad de hábitats espaciales privados por períodos de hasta 30 días.

Poco después, en febrero, toda la atención se centrará en la misión Artemis II de la NASA. Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y el primer viaje con humanos a la Luna en más de 50 años. Viajarán cuatro astronautas a bordo de la nave Orión, propulsada por el cohete SLS.

Realizarán un sobrevuelo lunar de 10 días, pero no aterrizarán. Su misión es probar todos los sistemas de la nave en el entorno del espacio profundo. Validarán las tecnologías de soporte vital y comunicaciones para las futuras misiones de alunizaje.

En marzo, China ejecutará la misión Shenzhou-23. Tres taikonautas despegarán hacia la estación espacial Tiangong. Rotarán a la tripulación y llevarán a cabo varios experimentos científicos.

Segundo trimestre

En la primavera debutará el Dream Chaser, de Sierra Space. Este vehículo parece un pequeño transbordador espacial, pero en realidad es un planeador reutilizable diseñado para llevar carga a la Estación Espacial Internacional (ISS).

Su primer vuelo se lanzará a bordo de un cohete Vulcan Centaur. Probará su capacidad para entregar suministros y regresar a la Tierra aterrizando suavemente en una pista, como un avión.

Es probable que en mayo se realice el vuelo de prueba nº 12 de Starship. Esta nueva versión del cohete de SpaceX es más potente y capaz. La misión probará tecnologías críticas para la exploración a largo plazo, como la transferencia de combustible entre naves en órbita.

En junio se lanzará la misión de rescate del telescopio Swift. Es una iniciativa para extender la vida de este observatorio espacial que caza explosiones de rayos gamma. Estos son eventos cataclísmicos que ayudan a los científicos a entender el universo.

Tercer trimestre

En verano tendrá lugar la misión SunRISE de la NASA. Se trata del lanzamiento de una constelación de cuatro pequeños satélites que actuará como un gran radiotelescopio virtual en el espacio. Su objetivo es mapear las regiones donde se originan las tormentas solares.

En agosto se realizará el lanzamiento de SMILE, un proyecto conjunto entre Europa y China. Este satélite estudiará la interacción en tiempo real entre el viento solar y el escudo magnético de la Tierra. Esto mejorará nuestra comprensión de las auroras y las tormentas geomagnéticas.

Septiembre será escenario de la misión FLEX, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Esta medirá desde el espacio el tenue brillo fluorescente de la vegetación del planeta. Este dato es un indicador directo de la salud de las plantas.

Cuarto trimestre

El último trimestre del año estará enfocado en la exploración lunar. China lanzará su ambiciosa misión Chang’e 7 al polo sur de la Luna. Esta expedición incluirá un orbitador, un aterrizador, un rover e incluso un pequeño vehículo volador. Trabajarán juntos para buscar y analizar depósitos de hielo de agua.

En otoño China también pondrá en órbita su nuevo telescopio espacial Xuntian. Tiene un espejo de 2 metros, una capacidad similar al Hubble, pero con una ventaja única: orbitará cerca de la estación Tiangong; esto permitirá a los taikonautas realizar mantenimiento y actualizaciones en persona.

El año cerrará con otra rotación de tripulación china en la estación Tiangong. También con la llegada a Marte de misiones lanzadas en años anteriores, como ESCAPADE de la NASA, que estudiará cómo la atmósfera del planeta rojo es erosionada por el viento solar.

