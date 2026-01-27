La Luna junto al cúmulo del Pesebre y Pólux: guía de observación en febrero 2026

A lo largo de este mes de febrero de 2026 se nos dice que la Luna va a pasar muy cerca de un conocidísimo grupo de estrellas que tiene por nombre el cúmulo del Pesebre. Ese encuentro va a tener lugar en una zona del cielo dominada por la brillante estrella Pólux. Vas a poder ver el espectáculo natural sin acopio de equipos sofisticados.

El espectáculo celeste

En el momento en que dirijas tus ojos hacia las alturas del cielo que oscila de la noche, podrás ver la Luna y cerca de ella sobresale una estrella, no sólo especialmente brillante sino también de un color ligeramente anaranjado; esa estrella es Pólux. Si orientas tu mirada también cerca de la Luna, verás cómo hay una serie de muchas estrellas pequeñas que quedan agrupadas como un enjambre. Éste es el cúmulo del Pesebre.

Pólux es una de las estrellas más intensas que hay en la bóveda del cielo de invierno y se encuentra en la constelación de Géminis (o los Gemelos) y que resulta bien identificable, mientras que el cúmulo del Pesebre (M44) no es una sola sino un cúmulo de más de mil estrellas que nacieron juntas hace cientos de millones de años.

A simple vista, en un lugar oscuro, se ve como una mancha borrosa y pequeña. Con binoculares, esa mancha se convierte en decenas de puntitos brillantes, una vista realmente bonita. La Luna será el punto de referencia. En febrero se acercará visualmente a este cúmulo en dos noches específicas.

Encontrar el cúmulo del Pesebre

Localizar el cúmulo del Pesebre es más fácil de lo que parece. Solo, sigue estos pasos:

Busca a los gemelos . En febrero, al anochecer, mira hacia el Este. Encontrarás dos estrellas brillantes muy juntas: son Cástor y Pólux, las cabezas de los Gemelos. Pólux es la más brillante de las dos.

. En febrero, al anochecer, mira hacia el Este. Encontrarás dos estrellas brillantes muy juntas: son Cástor y Pólux, las cabezas de los Gemelos. Pólux es la más brillante de las dos. Traza una línea imaginaria . Desde Pólux, mira un poco hacia el Este (hacia la izquierda si estás en el hemisferio norte). A cierta distancia, encontrarás una zona con estrellas menos brillantes: es la constelación de Cáncer.

. Desde Pólux, mira un poco hacia el Este (hacia la izquierda si estás en el hemisferio norte). A cierta distancia, encontrarás una zona con estrellas menos brillantes: es la constelación de Cáncer. Ahí está el Pesebre. Justo en medio de Cáncer se encuentra el cúmulo. Si la Luna está cerca, como en febrero de 2026, solo tendrás que buscar el satélite y el Pesebre estará a su lado.

Fechas y horarios

La Luna se moverá cerca del cúmulo en dos ocasiones durante el mes. La noche del 31 de enero, la Luna y el Pesebre estarán muy próximos. El 1 de febrero tendrá lugar el primer encuentro. La Luna estará muy brillante, anocheciendo llena. El momento de mayor acercamiento entre ambos ocurrirá a las 13:19 TUC (14:19 h del reloj español).

La Luna saldrá por el Este como una gran esfera brillante. Justo a su lado, casi “pegada”, estará la mancha difusa del Pesebre. El brillo lunar lo hará difícil de captar a simple vista, pero con binoculares podrás distinguir las estrellas del cúmulo junto al impresionante disco lunar. Pólux brillará no muy lejos, completando la postal.

El segundo encuentro se producirá el 28 de febrero. El máximo acercamiento se dará a las 21:48 UTC (22:48 hora en España). Será una escena similar a la del inicio de mes, pero con la Luna un poco menos brillante. Esto facilitará un poco la observación del cúmulo, pero con binoculares siempre se verá mejor. Lo mejor es salir a observar después del atardecer del día indicado.

Guía práctica de observación

Buena parte del espectáculo se puede disfrutar a simple vista. Solo busca el lugar más oscuro posible. Aléjate de las luces de la ciudad. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 minutos. Mira hacia la Luna y busca el Pesebre y a Pólux.

Si tienes binoculares, mucho mejor. Cualquier binocular común (como los 7×50 o 10×50) es perfecto. Apóyalos en algo estable o utiliza un trípode pequeño. Apunta hacia la Luna y luego explora su alrededor. La mancha gris se transformará en un campo lleno de estrellas titilantes.

Si cuentas con un telescopio pequeño, usa un ocular de bajo aumento (que ofrezca un campo de visión amplio) para poder ver tanto a la Luna como al cúmulo en el mismo encuadre.

Consejos para observar bien la Luna

Observar la Luna es de esos planes sencillos que casi nunca fallan. El truco número uno es no ir a por la Luna llena: deslumbra mucho y aplana los detalles. Lo ideal es mirar en cuarto creciente o menguante, cuando el terminador (la línea entre luz y sombra) deja cráteres y montañas con relieve brutal.

No hace falta telescopio: unos prismáticos ya sorprenden. Intenta observar cuando la Luna esté alta en el cielo, así se ve más nítida. Si usas telescopio, no te pases con los aumentos; a veces menos es más. Usa luz roja, relájate y mira con calma: la Luna recompensa a quien no tiene prisa.

Lecturas recomendadas

¿Cómo vemos la Luna desde la Tierra?

Meteorología de la luna