La inteligencia artificial en la música: composiciones creadas por máquinas

El uso de la inteligencia artificial está planteando cuestionamientos importantes sobre el futuro de la música. A diferencia de las revoluciones tecnológicas anteriores, que influyeron en la forma de consumir y difundir música, la proliferación de la IA plantea desafíos más profundos.

No se trata solo de los derechos de autor tradicionales, sino de la creación de voces humanas de manera artificial, generadas por software intuitivo. Una de las grandes incógnitas que surge es la autoría de este tipo de canciones. La frontera entre lo real y lo ficticio se está difuminando, y la pregunta sobre la propiedad intelectual toma un matiz inédito.

La creatividad musical de la IA

La inteligencia artificial ha demostrado ser creativa. Este enfoque da lugar nuevas dinámicas en la producción musical y plantea la pregunta sobre si estas herramientas pueden reemplazar o potenciar la creatividad humana.

Michael Sayman, ingeniero de software con experiencia en empresas como Facebook y Google, lanzó AI Hits, un sitio que recopila canciones creadas con IA que imitan con sorprendente precisión a artistas convencionales como Drake y Kanye West.

Canciones como “Heart on My Sleeve”, que simula a Drake, se convirtieron en grandes éxitos. Hay diversas versiones, incluso con voces generadas por IA de figuras como Joe Biden, Ariana Grande, Travis Scott y otros.

Un tema polémico

La legalidad de la música generada por inteligencia artificial (IA) se encuentra en el centro de la discusión. Plataformas como Spotify retiraron rápidamente canciones como ‘Heart on My Sleeve’, y grandes firmas discográficas, como UMG que representa a Drake, han presionado para eliminar miles de canciones creadas con IA.

A pesar de los problemas legales y éticos, diversas voces en la industria musical, desde músicos vanguardistas como Holly Herndon hasta artistas consolidados como los Pet Shop Boys, ven la IA como una herramienta creativa. Algunos sostienen que podría incluso dar lugar a un nuevo género musical.

Michael Sayman, ingeniero de software, considera que la inteligencia artificial tiene el potencial de democratizar la industria musical. Él ve la IA como una herramienta que amplía la calidad de producción, permitiendo a más personas participar en el proceso creativo. En lugar de depender de dos o tres productores, la IA podría involucrar a millones en la creación de canciones.

La calidad de la música basada en algoritmos

La conversación va más allá de los derechos de autor y artistas. La calidad de la música creada con estas herramientas también se ha convertido en un tema crucial.

Desde la visión de Marc Weidenbaum, escritor y profesor, la música como “Heart on My Sleeve” es negativa, no por un posible apocalipsis musical, sino por ser aburrida. Compara este tipo de música con la cibernética, donde la máquina explora sonidos sin control del autor. Para él, esto va en contra de la esencia del arte.

Weidenbaum sugiere que la inteligencia artificial que simplemente imita a artistas como Drake es demasiado fácil y carece de la esencia de la creatividad artística que impulsa el pop.

Un estudio revelador

La Universidad de York realizó un estudio para confrontar la calidad de la música elaborada por humanos, frente a la generada por la IA. Los investigadores reclutaron a 50 participantes con conocimientos musicales y los sometieron a una prueba auditiva.

Los participantes escucharon extractos de música sin conocer su origen, ya fuera creado por humanos o por IA. Se les solicitó que calificaran las piezas en seis criterios musicales, como éxito estilístico, placer estético, repetición o autorreferencia, melodía, armonía y ritmo.

Los resultados del análisis fueron reveladores. Las calificaciones asignadas a los extractos compuestos por seres humanos fueron significativamente más altas y estilísticamente más exitosas en comparación con las generadas por sistemas de inteligencia artificial.

Aunque actualmente la música creada por humanos sigue siendo calificada por encima de la generada por IA, se vislumbran futuros avances en este campo que podrían desdibujar las diferencias entre ambas creaciones.

Cómo es el proceso de creación musical por una Inteligencia Artificial

En primer lugar, es importante destacar que las IA no tienen emociones ni sentimientos, por lo que su proceso de creación musical se basa en patrones y reglas preestablecidas. Esto significa que, a diferencia de un compositor humano que puede verse influenciado por sus experiencias y emociones, una IA sigue instrucciones programadas para generar música.

Todo comienza con la alimentación de datos. Los desarrolladores introducen en el sistema una amplia gama de melodías, armonías, ritmos y estructuras musicales de diferentes estilos y géneros. Esto permite a la IA aprender y reconocer los patrones musicales más comunes y las características distintivas de cada género.

Algoritmos e intervención humana

Una vez que la IA ha procesado y analizado los datos, comienza el proceso de composición. La IA utiliza algoritmos para combinar y manipular los elementos musicales aprendidos, creando así nuevas composiciones originales. Estas composiciones pueden variar en estilo, tempo, tonalidad y otros aspectos musicales, lo que permite a la IA crear música diversa y creativa.

Además, las IA también pueden recibir retroalimentación de los usuarios. Esto significa que los desarrolladores pueden ajustar y refinar el proceso de creación musical de la IA en función de las preferencias y opiniones de los oyentes, lo que permite una mayor personalización y adaptación de la música generada.

La combinación de la creatividad humana y la capacidad analítica de las IA promete un futuro emocionante y lleno de posibilidades en el mundo de la música.

