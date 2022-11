Las pymes deben lanzarse a la digitalización. El mundo está totalmente conectado, toda actividad comercial, independientemente de su naturaleza, se hace a través de la red; pero es importante que las pequeñas empresas y los autónomos, que son el grueso de nuestra riqueza como país, posean una infraestructura digital ágil y, sobre todo, segura y a salvo de los ataques cibernéticos que esperan a la vuelta de la esquina.

Pero es que, además, la digitalización de las pymes potencia la competitividad de las mismas y es un elemento fundamental para el crecimiento empresarial que garantiza la supervivencia a medio y largo plazo, ya que lo cierto es que, si no estás en la red, sencillamente no existes. De hecho, según un estudio de IMD University, cuatro de cada diez empresas españolas, la mayoría de ellas pymes, van a desaparecer en los próximos cinco años por no afrontar la digitalización.

La pandemia ha sido un punto de inflexión en la digitalización de muchas de estas pequeñas y medianas empresas, que han acelerado el uso de herramientas tecnológicas para mejorar su actividad y han tenido buenos resultados. En este sentido, una encuesta hecha por la plataforma de software Capterra afirma que el 88% de las pymes que han conformado una estrategia digital cree que ha tenido beneficios positivos para su actividad. Es más, el 60% afirma también que su empresa estaría hoy en día con una salud frágil si no fuera por su apuesta por la digitalización.

Una revolución tecnológica sin precedentes

La revolución tecnológica actual no tiene precedentes, todo es rápido y cambiante, y eso debe poner a los empresarios en alerta. Aunque también es cierto que no todas las empresas cuentan con la capacidad económica para invertir en innovación o formación en digitalización de su capital humano como sí sucede con las multinacionales, por ejemplo.

Este hecho, que es una realidad, trae como consecuencia que las pymes españolas, a pesar de contar con una posición privilegiada en cuanto a infraestructuras de conectividad, estén por debajo de la media de madurez digital de Europa y nos ponga en situación de desequilibrio en el mercado, algo que no podemos permitirnos teniendo en cuenta que en España generan el 90% del empleo nacional.

Por tanto, la transformación digital de las pymes es el eje estratégico del éxito empresarial y, por supuesto, también de país porque es la forma de competir con el resto del mundo en las mismas condiciones. Y en este camino, hay grandes compañías que tienen en su ADN el compromiso de dar un impulso a la digitalización de las mismas.

Elevar la competitividad en un mundo conectado

Por ello, Banco Santander, a través de Santander Universidades en colaboración con IE University, ha lanzado las Becas Santander Training | Digitaliza tu Pyme, un programa pensado para los directivos y responsables de las pymes que necesitan llevar a cabo una transformación digital de su negocio, para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y las demandas de los usuarios.

Un total de 3.000 pymes en España pueden optar a esta formación online y gratuita, con el fin de que interioricen la importancia de la digitalización y adquieran los conocimientos suficientes para diagnosticar e identificar sus retos y necesidades, así como tener la capacidad de diseñar una estrategia propia que permita una transformación exitosa.

Este programa, que ha sido diseñado por profesores en transformación digital de IE Exponential Learning, que serán quienes se encarguen de impartir la formación, contribuirá a que las pymes puedan adaptarse mejor a las nuevas necesidades de sus clientes y proveedores y puedan adecuar sus negocios con el conocimiento de las nuevas tecnologías.

La formación está compuesta por módulos formativos y otras herramientas audiovisuales como podcast, videos y entrevistas a expertos sobre temas como la toma de decisiones basada en datos, el posicionamiento de empresa, la estrategia de marketing digital y redes sociales, los modelos de ecommerce y la ciberseguridad, un aspecto absolutamente esencial hoy en día.

Otras iniciativas hechas a medida para las pymes

Este programa es un ejemplo de más del trabajo que realiza Santander para ayudar a las pymes en su transformación. Desde el año pasado, la entidad ofrece un servicio integral de apoyo a las pymes y empresas para facilitarles el acceso a los Fondos Europeos Next Generation a través de una plataforma inteligente y gratuita de búsqueda de subvenciones y la tramitación de ayudas.

Entre ellas, las del programa ‘Kit Digital’ impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido a pymes y autónomos para que las empresas españolas puedan digitalizarse. Hoy, Santander ya ha superado los 20.000 clientes registrados y ha asesorado ya a 5.000 clientes.