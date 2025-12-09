Los geólogos no dan crédito al descubrir lo que va a pasar con el Estrecho de Gibraltar: «Europa y África…»

El Estrecho de Gibraltar tiene los días contados, los geólogos no dan crédito al descubrir lo que puede pasar con este elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, nos afectará de lleno.

El planeta Tierra va cambiando por momentos y lo hace de tal forma que nos hace estar preparados para un futuro en el que nada será como era, sino más bien todo lo contrario. Tocará estar preparados para afrontar un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden ser esenciales. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial y que, sin duda alguna, será el que abrirá la puerta de entrada de un continente a otro. Los científicos siguen sorprendidos ante este elemento que parece estar destinado a cambiar los continentes.

No dan crédito los geólogos ante este descubrimiento

Lo que nos está esperando en estos días puede cambiarlo todo, sin duda alguna estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno. Nuestro país se encuentra en la puerta de entrada de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Somos la puerta de entrada a África que parece que llega a toda velocidad de una manera que nos sorprenderá. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días de transformación casi total. El futuro no tiene nada que ver con el pasado, pero quizás se parezca más de lo que nos imaginamos.

Los continentes van cambiando con el paso del tiempo y parece que pueden evolucionar, de la misma forma que lo hace todo el planeta. Hace unos años, había un solo continente, o esa es la hipótesis que barajan los expertos. Los movimientos de los continentes no han finalizado, sino todo lo contrario.

Los geólogos lanzan un aviso ante lo que puede pasar a partir de ahora con un territorio que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio en el estrecho de Gibraltar que uniría ambos continentes.

Esto es lo que va a pasar con el estrecho de Gibraltar

Hasta la fecha hemos tenido el estrecho de Gibraltar como principal frontera natural entre África y Europa. Una separación que puede estar reduciéndose con el paso del tiempo, hasta llegar a unos niveles que nos costará crear y lo vamos a hacer de forma realmente sorprendente.

Un giro radical que nos explican los expertos de El Tiempo: «Un reciente estudio publicado en la revista Geology ha causado revuelo entre geólogos y divulgadores: según sus modelos, la zona de subducción bajo el Estrecho de Gibraltar no está “muerta”, como muchos pensaban, sino que se propagará hacia el Atlántico, lo que a la larga podría hacer desaparecer el paso entre Europa y África. Aunque los océanos parecen permanentes, la tectónica de placas sigue su curso. Así, estas grandes masas de agua nacen, se expanden y, finalmente, se cierran —como ocurrió en el pasado con el Tetis — mediante lo que se conoce como ciclo de Wilson, que también terminará afectando al Atlántico».

Siguiendo con la misma explicación: «Este nuevo estudio, liderado por geólogos de las universidades de Lisboa (Portugal) y Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania), sugiere que la subducción —el hundimiento de una placa tectónica bajo otra— que actualmente ocurre en el Mediterráneo occidental, bajo el Estrecho de Gibraltar, migrará hacia el Atlántico. En consecuencia, esa “invasión por subducción” daría paso a un sistema de subducción atlántico, similar a la zona más activa del Pacífico, conocida como “anillo de fuego».

Gibraltar es la zona que está en peligro: «Las placas tectónicas —la placa africana y la euroasiática— continuarían su convergencia hasta que la litosfera oceánica del Atlántico se sumerja bajo la placa adyacente, provocando un levantamiento de terrenos y un cierre efectivo del paso marítimo. Y esto significará que Europa y África volverán a estar conectadas por tierra, algo que ya sucedió con la crisis del Messiniense, hace aproximadamente 5,9 millones de años. Entonces, el Mediterráneo se secó por completo debido al cierre del estrecho de Gibraltar, lo que creó un puente terrestre entre África y Europa que duró alrededor de 600.000 años y permitió que la fauna africana se desplazara a Europa. Ahora, según los investigadores, este cambio no será inmediato: estiman que la fase inicial de migración comenzará en unos 20 millones de años, lo que en términos geológicos se considera “pronto”. Tras ese periodo relativamente pausado, el avance de la subducción hacia el Atlántico podría acelerarse».