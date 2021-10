El genetista de Stanford, Gerald R. Crabtree afirma que la inteligencia humana ya alcanzó su punto máximo hace miles de años. La supervivencia se ha vuelto demasiado fácil, los errores de juicio ya no nos ponen a merced de los depredadores y la comprensión no es absolutamente necesaria para la supervivencia. La hipótesis, aunque controvertida y no apoyada por todos sus colegas, es interesante.

¿La inteligencia humana se está reduciendo?

Gerald R. Crabtree es profesor de la Universidad de Stanford e investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Es el fundador de Foghorn Therapeutics, Amplyx Pharmaceuticals y Ariad Pharmaceuticals, cuenta con una larga lista de premios académicos y es pionero en diversos campos de la medicina.

El científico, recientemente ha publicado una teoría llamada «Nuestro frágil intelecto» en el Foro de Tendencias en Genética, en donde señala que la humanidad, “casi con certeza” está perdiendo sus capacidades intelectuales y emocionales superiores.

Una de las afirmaciones del catedrático es que, si un ciudadano medio de Atenas del año 1000 a.C., en la actualidad, estaría entre los más intelectualmente vivos y brillantes de sus colegas, pues tendría una amplia gama de ideas, una buena memoria y una visión lúcida de las cuestiones importantes.

Pero no se limita a Atenas. También hace la apuesta por los antiguos habitantes de Asia, India, África o América de hace 2000 a 6000 años. Argumenta que los humanos, en general, han estado perdiendo su capacidad intelectual en los últimos tres a seis milenios.

La hipótesis de Crabtree

Según el profesor, la función intelectual de los humanos depende de la acción de los genes. Más del 10% de los genes humanos contribuyen a la función intelectual y emocional. El coeficiente intelectual de cualquier individuo es la suma de todas estas contribuciones, las que interactúan como los eslabones de una cadena. El fracaso de cualquiera de ellas, conduce a la discapacidad intelectual.

Con tantos genes involucrados, las aproximadamente 120 generaciones desde aquellos tiempos de la «edad de oro» del intelecto, todos hemos sufrido dos o más mutaciones dañinas para el intelecto. Crabtree menciona que esto se convierte en una certeza matemática.

Sin embargo, si el intelecto humano es tan frágil ¿cómo podría haber evolucionado hasta llegar a su punto máximo? Crabtree dice que una selección natural extraordinaria era necesaria para optimizar y mantener un conjunto tan grande de genes de inteligencia. Esta selección podría haberse generado por errores de juicio y por la incapacidad de solucionar los problemas de supervivencia. Matar al mamut ocasional y mantener el calor en una noche fría aseguraba permanecer con vida.

La agricultura y el cambio a la vida de alta densidad, al seleccionar la resistencia inmunológica a las enfermedades epidémicas, suavizaron la selección basada en la inteligencia. Y el vivir en comunidad posiblemente redujo la selección implacable al proteger al hombre ​​de los errores de juicio y comprensión.

¿Cuál es tu opinión sobre la hipótesis de Crabtree? ¿Crees que los humanos nos estamos volviendo más tontos?