El futuro ya está aquí: científicos de Stanford crean un material que cambia de textura y color como los pulpos

Un equipo de investigadores de Stanford ha desarrollado un material sintético innovador que puede cambiar simultáneamente su color y textura, imitando la piel de los pulpos.

Este avance fue publicado en la prestigiosa revista Nature y representa un hito en el campo de los materiales inteligentes, con aplicaciones potenciales en robótica, arte, camuflaje y bioingeniería.

El estudio se centra en cómo replicar los complejos mecanismos de camuflaje natural de los cefalópodos, una tarea que hasta ahora había sido muy difícil de lograr en materiales sintéticos.

Investigadores de Stanford han desarrollado un material flexible capaz de modificar su textura y color de manera rápida y controlada, imitando la capacidad de camuflaje de los pulpos.

Según informa Stanford News, este avance representa un paso significativo hacia el objetivo de conseguir materiales sintéticos que combinen propiedades ópticas y mecánicas de forma simultánea.

El material utiliza una combinación de películas de polímero blandas y técnicas de patrón a escala nanométrica. Los investigadores, mediante litografía con electrones, pueden definir qué áreas del polímero se expanden al absorber agua, generando texturas tridimensionales precisas que aparecen solo bajo estímulo.

Para el control del color, se incorporan capas metálicas delgadas que actúan como resonadores Fabry-Pérot, seleccionando longitudes de onda específicas según el grosor del polímero.

Al ajustar la cantidad de agua y solvente, el material puede mostrar una amplia variedad de colores y patrones, independientes de la textura, lo que permite un camuflaje visual y táctil de alta fidelidad.

Características principales del material desarrollado por investigadores de Stanford

Éstas son algunas de las características más destacadas de este material tan peculiar:

Patrones precisos y reversibles: cambios a escala nanométrica que pueden revertirse agregando un disolvente para regresar la película a su estado plano.

Transformación rápida: las modificaciones en color y relieve se producen en segundos.

Control independiente: la textura y el color se pueden ajustar sin afectar la otra propiedad, gracias a la arquitectura multicapa.

Flexibilidad y suavidad: permite reproducir formas complejas, desde relieves inspirados en paisajes hasta microtexturas que alteran la dispersión de la luz.

Posibles aplicaciones de este material que imita la piel del pulpo

Los desarrolladores destacan estas áreas de impacto potencial:

Camuflaje dinámico: para la robótica y sistemas de defensa, replicando la habilidad de los cefalópodos de mezclarse con su entorno.

Pantallas y superficies adaptativas: displays flexibles que cambian color y textura para experiencias visuales avanzadas.

displays flexibles que cambian color y textura para experiencias visuales avanzadas. Ingeniería biomimética y nanotecnología: estructuras que modifican fricción o interacción celular a escala nanométrica, útiles en robótica y bioingeniería.

Actualmente, la combinación exacta de agua y solvente para lograr un camuflaje perfecto requiere ajustes manuales, aunque el equipo planea integrar sistemas de visión por computadora y redes neuronales que permitan adaptación automática en tiempo real.

Implicaciones futuras de este material

Este desarrollo demuestra cómo la ingeniería de materiales inspirada en la biología puede abrir nuevas posibilidades tecnológicas.

La capacidad de controlar simultáneamente color y textura en materiales blandos introduce un conjunto de capacidades completamente nuevo para la óptica, robótica y bioingeniería, acercando la funcionalidad de los materiales sintéticos a la sofisticación de los sistemas naturales.