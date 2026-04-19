El futuro era esto: China construye drones con alas de bambú y consigue que vuelen a 100 km/h

China lo hizo otra vez. Aunque sea difícil de imaginar cómo compaginar tecnología de punta con recursos sostenibles, la búsqueda por la innovación tecnológica llevó a un grupo de expertos chinos a realizar con éxito el primer vuelo de su dron fabricado con alas de bambú.

Los investigadores han logrado que este dispositivo tecnológico, que integra fibras naturales en más de una cuarta parte de su estructura, complete sus pruebas de vuelo en Tianjin con resultados sorprendentes.

El primer dron de China con alas de bambú vuela a 100 km/h

La aeronave, desarrollada de forma conjunta por el Centro Internacional del Bambú y el Ratán y la Universidad de Beihang en China, ha demostrado que el bambú puede competir directamente con materiales de alta tecnología. Este vehículo aéreo no tripulado (UAV) presenta una envergadura de 2,5 metros y un peso aproximado de 7 kilogramos, logrando una autonomía superior a la hora de vuelo.

Según información técnica compartida por el medio chino China Daily, el equipo consigue que el aparato mantenga velocidades de crucero por encima de los 100 km/h, combinando la capacidad de despegue y aterrizaje vertical con la eficiencia del vuelo nivelado.

El uso de este material compuesto en el fuselaje y las alas de bambú permite que el dispositivo sea un 20% más ligero que otros modelos similares fabricados con fibra de carbono. Esta reducción de peso es crítica para la eficiencia energética, pero la verdadera ventaja reside en el factor económico.

De acuerdo con las informaciones publicadas por la agencia de noticias Xinhua y recogidas por el South China Morning Post, el material basado en bambú cuesta apenas una cuarta parte que la tela de fibra de carbono convencional. En términos globales, esta sustitución de materiales consigue abaratar el coste estructural del dron en más de un 20%.

La tarea de China de crear un dron con materiales sustentables

A pesar de lo que pueda parecer por el uso de fibras naturales, el proyecto ha superado rigurosos controles de calidad. Según recoge el medio especializado Interesting Engineering, el éxito de las pruebas tras un centenar de experimentos asegura la viabilidad del material para su despliegue.

El investigador principal, Qin Daochun, explicó que el equipo realizó más de 100 experimentos basados en estándares de aeronavegabilidad antes de dar con la fórmula final.

La estructura debía ofrecer no solo ligereza, sino también una alta tenacidad y resistencia a los impactos, cualidades que el bambú procesado ha demostrado poseer con creces.

La fabricación del revestimiento del fuselaje con este compuesto supone un hito mundial para los drones de ala fija. Según detallan desde el centro de investigación, el proceso abarca desde la selección de la materia prima vegetal hasta el moldeado final, superando desafíos técnicos relacionados con la adaptabilidad ambiental y la durabilidad del material ante condiciones climáticas variables.

El uso de componentes sostenibles en nuevas tecnologías

El éxito de este vuelo inaugural en China abre la puerta a un uso masivo en la denominada economía de baja altitud. Al ser un material biodegradable y económico, el bambú puede usarse en dispositivos destinados a la logística, la vigilancia de incendios forestales o el monitoreo ecológico. Lian Jianchang, presidente de Long Bamboo Technology Group, señaló que la empresa se enfocará en estas características ecológicas para expandir el uso de estos dispositivos.

Más allá de la aviación comercial o recreativa, expertos consultados por medios locales sugieren que las propiedades de reducción de vibraciones del bambú podrían aplicarse en otros sectores. Quizás, en el futuro, se puedan ver estos compuestos como parte de vehículos de nuevas energías, equipamiento marino e incluso en componentes estructurales de satélites y carcasas de naves espaciales ligeras, aprovechando su rigidez y bajo coste de producción.