Con decenas de viajes espaciales y satélites orbitando alrededor del planeta, todavía hay creyentes que piensan que la Tierra es plana. Es una corriente de pensamiento que no reconoce los miles de años de investigación y el avance incesante del hombre en cuanto a la ciencia y la astronomía. Aunque la evidencia científica dice que la Tierra es una esfera que orbita el Sol. Por lo tanto, no se sabe bien qué persiguen, si tienen seguidores, ignorancia o arrogancia al insistir con esas ideas, a pensar de las pruebas científicas que prueban que no es así. Otra corriente, también intentó desconocer o poner en duda la llegada del hombre a la Luna, aunque también desechado por los expertos. Estas negaciones llevan rodando unos tres o cuatro años y cada cierto tiempo cobran notoriedad.

¿Por qué algunos creyentes aseguran que la Tierra es plana?

Si escribes la palabra “Tierra plana” en Google, aparecerán un grupo de personas que han ayudado a triplicar el término de búsqueda en los últimos años. De hecho, una encuesta reciente de YouGov dio a conocer que solo dos tercios de los estadounidenses entre 18 y 24 años creen que la Tierra es redonda.

A pesar de la idea de los creyentes sobre que la Tierra es plana fue desacreditada, parece haber una creencia que va en aumento en la teoría de la confabulación.

Y está obteniendo mayor atracción que otras conspiraciones ya existentes, como las estelas químicas (la que sostiene que la estela de condensación de larga duración de un avión, en realidad está formada por un agente químico o biológico).

Una creencia en plena expansión

El interés en la mayoría de estas otras teorías increíbles permanece firme, pero el movimiento de la Tierra plana está aumentando y tiene algunos partidarios de alto perfil como jugadores de baloncesto hasta músicos, raperos y presentadores de televisión y varias celebridades.

Por todo ello, el movimiento de creyentes que sostienen que la Tierra es plana está creciendo, en especial en Estados Unidos.

Obtener los hechos para el pensamiento crítico

Entonces por qué será que esta teoría sigue vigente en la actualidad, desafiando a la ciencia e incluso a la evidencia fotográfica. Lo que también lleva a pensar críticamente sobre la información existente, particularmente en línea.

“Mire, los terratenientes en realidad están empleándola duda cartesiana; esta es una idea filosófica de que el mundo fuera del yo está sujeto a la incertidumbre”, dice el Dr. Beckett, refiriéndose a un método de pensamiento escéptico popularizado por René Descartes, el filósofo, matemático y científico francés

“Pero yo diría que la mejor manera de investigar si una historia es correcta es acudir a los medios de comunicación dominantes, ir a esas agencias científicas y ver lo que están diciendo”.

Como estamos viendo, la comunidad científica siempre está en plena divergencia, con muchas corrientes muy distintas de opiniones.