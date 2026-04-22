Un ensayo clínico prueba un aerosol nasal para revertir signos del envejecimiento cerebral

Un aerosol nasal podría revertir los signos del envejecimiento cerebral, un ensayo clínico ha abierto a la esperanza a millones de personas. Las demencias, el envejecimiento cerebral o cualquier otra patología que empiece con ese fallo de memoria que puede aparecer a una edad avanzada, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Estaremos ante uno de los descubrimientos que abre la puerta a vivir más, pero sobre todo mejor, ante este tipo de elementos que llegan para darnos mejores noticias.

La ciencia parece que avanza y no sólo se preocupa por el presente, también por el futuro, todos vamos a llegar a una edad en la que los signos de envejecimiento se empiezan a ver materializarse de una forma muy concreta. Estaremos ante una serie de situaciones que, sin duda alguna, acabarán marcando unos días de grandes cambios. Este tipo de elementos pueden convertirse en la antesala de algo más, de algunos giros radicales que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará una cierta estabilidad en estos días que tenemos por delante. Este ensayo abre la puerta a la esperanza de muchas personas y de un futuro mejor para todos.

Revertir signos del envejecimiento

Podemos revertir signos del envejecimiento de una manera que quizás no esperaríamos, con algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Este ensayo puede acabar siendo una muestra más de unos cambios importantes que quizás nadie hubiera imaginado.

El envejecimiento empieza a tener los días contados a nivel físico, pero ahora parecerá que también desaparece a un nivel que no vemos, pero sí percibimos. El cerebro es el órgano que acaba controlándolo todo y se convierte en el próximo objetivo de los expertos en combatir el paso del tiempo.

Tenemos que empezar a pensar en algunas situaciones que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Este ensayo clínico parece que ha dado buenos resultados y lo ha hecho de una forma que puede llegar a sorprendernos a todos.

Un simple aerosol puede acabar con ese elemento que nos suma años y que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo acabará siendo posible. Una puerta abierta a un freno de las demencias que afectan cada vez a más y más personas.

Revertir los signos del envejecimiento cerebral es posible con un aerosol

Un simple aerosol podría ser la clave para acabar con el envejecimiento cerebral, gracias a un ensayo clínico que se ha convertido en uno de los más esperanzadores hasta la fecha jamás visto. Un cambio de tendencia en la manera de aplicar un sistema que parece que funciona.

Tal y como se presenta este descubrimiento en Journal of Extracellular Vesicles: «El neuroinflamatorio, una inflamación moderada, crónica y estéril en el hipocampo, contribuye al deterioro cognitivo relacionado con la edad. El neuroinflamación comprende la activación del dominio de unión a nucleótidos, la familia de repeticiones rica en leucina y los inflamasomas 3 (NLRP3) que contienen dominio de pirina, y la vía estimulante cíclica GMP-AMP synthasa (cGAS) de genes de interferón (STING) que desencadena la señalización del interferón tipo 1 (IFN-1). Los estudios han demostrado que las vesículas extracelulares de células madre neuronales derivadas de células madre pluripotentes inducidas por humanos (hiPSC-NSC-EVs) contienen miARN terapéuticos que pueden aliviar la neuroinflamación. Por lo tanto, este estudio examinó los efectos de los ratones C57BL6/J machos y hembras de mediana edad (18 meses de edad) que reciben dos dosis intranasales de hiPSC-NSC-EVs en la neuroinflamación en el hipocampo a los 20,5 meses de edad. En comparación con los animales que reciben tratamiento con vehículo, el hipocampo de los animales que reciben hiPSC-NSC-EV mostró reducciones en la hipertrofia de astrocitos, los grupos microgliales y el estrés oxidativo, junto con una expresión elevada de proteínas y genes antioxidantes que mantienen la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, la terapia con hiPSC-NSC-EV disminuyó los niveles de varias proteínas involucradas en la activación del inflamasoma NLRP3, la proteína quinasa activada por p38/mitógeno, cGAS-STING-IFN-1 y Janus quinasa y transductor de señal y activador de las vías de señalización de transcripción. Además, los ensayos in vitro utilizando células RAW genéticamente modificadas y hiPSC-NSC-EV, con o sin agotamiento dirigido de miARN específicos, demostraron que miRNA-30e-3p y miRNA-181a-5p, ambos presentes en hiPSC-NSC-EV, pueden inhibir significativamente la activación del inflamasoma NLRP3 y la vía STING, respectivamente. Además, la secuenciación de ARN unicelular realizada 7 días después del tratamiento reveló que los hiPSC-NSC-EV inducen cambios transcriptómicos generalizados en la microglía, incluido el aumento de la expresión de numerosos genes que mejoran la fosforilación oxidativa y la reducción de la expresión de genes abundantes que impulsan múltiples vías de señalización proinflamatoria. Estos cambios mediados por hiPSC-NSC-EV también se asociaron con una mejora de la función cognitiva y de memoria».