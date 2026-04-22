Científicos chinos crean una pistola electromagnética capaz de disparar 2.000 proyectiles por minuto

Una pistola electromagnética que parece sacada de una película de ciencia ficción ya es una realidad, científicos chinos no dudan en apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que está a punto de ser una realidad. Tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Estos científicos chinos no dudan en darnos una serie de detalles de un arma que puede marcar la diferencia.

El ser humano no deja de inventar armas cada vez más y más poderosas, sistemas que con un solo clic podremos hasta conseguir un total de 2.000 proyectiles en un solo minuto. Apenas se podrán ver salir estos elementos que parecerá que son una realidad que se sumerge en las profundidades de una serie de cambios en la manera de luchar contra los elementos. Es hora de conocer en primera persona un invento que los chinos han conseguido llevar a término y que realmente puede dejarnos en shock en estos días que tenemos por delante.

Capaz de disparar 2.000 proyectiles por minuto

La velocidad a la que se lanzan estos proyectiles pone los pelos de punta, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Es hora de conocer lo que puede pasar con un invento que revolucionará la manera en la que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que dará paso a unas guerras que realmente pueden ponernos los pelos de punta. Es hora de aprovechar cada elemento y hacerlo de tal forma que conseguiremos empezar a tener en mente algunos cambios.

Esta forma de arma que se mueve con una energía nunca vista puede ser una de las más mortales a las que el ser humano se ha enfrentado. Sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración algunas situaciones que, a partir de ahora serán una realidad.

Estaremos pendientes de una lucha que, sin duda alguna, acabará marcando un invento chino que puede acabar siendo uno de los más destacados de estos días en los que cada elemento cuenta de una forma sorprendente.

Crean una pistola electromagnética científicos chinos

China está a la cabeza de una serie de descubrimientos que pueden cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada elemento cuenta, tocará estar preparados para un invento humano que pone los pelos de punta.

Los expertos de VPK nos explican en un reciente artículo: «China ha introducido la pistola electromagnética de pistola Gauss con un cañón de 30 centímetros, control con una sola mano, una mira láser y un cargador trasero extraíble. Esto no es un arma de fuego en absoluto, ha sido probado con éxito, durante el cual se ha logrado una velocidad de fuego de 1.000 a 2.000 rondas por minuto. El principio de operación y el diseño de la pistola le permiten ajustar no solo la velocidad de disparo, sino también la potencia, lo que permite a los operadores reducir los niveles de energía para un uso no letal y posiblemente inhabilitar los objetivos sin causar lesiones fatales. La novedad, también conocida como el «cañón Gauss», fue desarrollada por la corporación estatal China South Industrial Group (China South Industries Group). La pistola está equipada con una pantalla incorporada que muestra el estado de la batería, la cantidad de munición y el modo de disparo seleccionado. El cargador extraíble está montado detrás del mango central, lo que permite que el sistema de bobinas electromagnéticas ocupe una gran parte del cuerpo y aumente la distancia a la que el proyectil se acelera».

Siguiendo con la misma explicación: «En comparación con las versiones de prueba anteriores, el último modelo de pistola utiliza un cañón ligeramente más largo, así como proyectiles más grandes y pesados con mayor energía cinética. Al disparar, la pistola Gauss no emite flash de boca y humo, funciona con un bajo nivel de firma acústica y no expulsa las carcasas del proyectil. Esto hace que el arma tenga una gran demanda para realizar operaciones encubiertas. Se informa que el cañón Gauss está destinado principalmente a un uso no letal, y su uso más amplio en combate está limitado por la capacidad actual de la batería. A medida que la tecnología de las baterías evoluciona, tales sistemas de tiro pueden ser más ampliamente utilizados en futuros conceptos militares y, en algunos casos, complementar o reemplazar las armas de fuego convencionales. Las armas magnéticas son un tipo de arma de proyectil electromagnético que acelera los proyectiles conductores a altas velocidades utilizando campos magnéticos generados por corrientes eléctricas, sin el uso de combustibles químicos o explosivos. Los dos tipos principales de tales armas incluyen las armas de railes y los cañones electromagnéticos, que utilizan la fuerza de Lorentz, la interacción entre los campos magnéticos y las corrientes eléctricas, para acelerar los proyectiles a velocidades hipersónicas, lo que potencialmente proporciona ventajas en alcance, seguridad y costo sobre las armas de fuego convencionales».