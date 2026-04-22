El desternillante editorial de Carlos Herrera desmintiendo una «intoxicación etílica» en la Feria de Sevilla: «Se dice que me la he pegado muy gorda»

Carlos Herrera ha salido al paso de los comentarios que indican que «se la pegó muy gorda» en la Feria de Abril de Sevilla, después de sufrir un incidente este lunes en el Pescaíto -el comienzo de la fiesta tras el alumbrado de la portada- que muchos oyentes atribuyeron a las manzanillas de las que el periodista habría disfrutado alegremente. Sin embargo, el presentador ha desmentido esas teorías con un tono desenfadado, y ha indicado que se trata de una reacción alérgica al albero, es decir, la arena presente en las plazas de toros.

«No, no, no me he muerto, no es ninguna aparición fantasmagórica. Es el albero», ha explicado Carlos Herrera en su editorial de la mañana, donde se ha extendido con los detalles recogidos en el parte médico. El periodista pecó de poco precavido porque hay «mucho programa de investigación de tratamiento médico para la intoxicación antígena del albero y, claro, uno se confía». Por esa razón, tuvo que ser hospitalizado esa misma noche.

«Hay gente que dice ‘ah, usted se la ha pegado muy gorda’. No, no, no», ha subrayado Herrera, que ha sustentado sus aclaraciones con «el parte facultativo que han redactado los doctores del grupo de guardia».

Según el documento, Carlos Herrera presentaba síntomas como «irritación doble del tejido pulmonar, tos, fiebre, desorientación espacial y decaimiento general, afectado por una fuerte reacción alérgica», conclusión a la que han llegado tras someterlo al programa de investigación alérgena por tener «síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica». Todo ello a pesar de que «asegura no haberla probado [la manzanilla], según la información del parte.

Asimismo, el periodista de 68 años mostraba signos de «descoordinación, tanto en el habla como en la verticalidad» y, en el momento de la exploración médica «masculla algo parecido a ‘verás tú mañana’, haciendo referencia a sus obligaciones laborales, mientras afirma que ‘valiente vacuna la que le han puesto’». El parte facultativo, ha enfatizado Herrera en COPE, lo firma «este equipo real de la Feria de Sevilla». Lo que ha quedado en entredicho, finalmente, ha sido un detalle menor del parte médico: «Pronóstico reservado».