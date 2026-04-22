Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: última hora de los testigos y declaraciones desde el Tribunal Supremo
Sigue en directo la última hora del juicio en el Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas', con las declaraciones de testigos clave y todas las novedades en la causa contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama
La jornada de este 22 de abril en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo se perfila como un nuevo capítulo clave. En el banquillo continúan el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, mientras el foco se desplaza hacia las conexiones políticas y empresariales de la trama.
Durante la sesión previa, varios testimonios apuntaron a la presencia habitual de Aldama en el Ministerio sin cita previa y a su papel en distintas gestiones, en un contexto de urgencia por la adquisición de material sanitario.
Uno de los momentos más destacados llegó con la intervención de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, quien negó cualquier vínculo irregular o intervención de terceros en el rescate de su compañía, así como pagos o contraprestaciones a los acusados.
Además, otros testigos defendieron que la contratación de mascarillas se produjo en un escenario excepcional, marcado por la falta de mercado y la necesidad urgente de suministro.
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: declaración y última hora del ‘caso mascarillas’ desde el Tribunal Supremo
Arranca una nueva jornada del juicio del ‘caso mascarillas’ con más testigos clave
El Tribunal Supremo retoma este 22 de abril las sesiones del juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en una jornada marcada por nuevas testificales que buscan aclarar el alcance de las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia.
Tras una sesión previa con declaraciones que evidenciaron versiones enfrentadas sobre la gestión y las relaciones dentro del Ministerio, la atención vuelve a centrarse en el papel de la trama empresarial y sus posibles conexiones políticas en un proceso de alto impacto judicial y mediático.
Quién declara hoy en el juicio a Ábalos y Koldo
El Tribunal Supremo contará este miércoles con la testifical, entre otros, de Carlos Moreno, ex jefe de Gabinete de María Jesús Montero, a quien Víctor de Aldama dice haber pagado 25.000 euros.
Estas son todas las declaraciones hoy en el Supremo.