Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: última hora de los testigos y declaraciones desde el Tribunal Supremo

La jornada de este 22 de abril en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo se perfila como un nuevo capítulo clave. En el banquillo continúan el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, mientras el foco se desplaza hacia las conexiones políticas y empresariales de la trama.

Durante la sesión previa, varios testimonios apuntaron a la presencia habitual de Aldama en el Ministerio sin cita previa y a su papel en distintas gestiones, en un contexto de urgencia por la adquisición de material sanitario.

Uno de los momentos más destacados llegó con la intervención de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, quien negó cualquier vínculo irregular o intervención de terceros en el rescate de su compañía, así como pagos o contraprestaciones a los acusados.

Además, otros testigos defendieron que la contratación de mascarillas se produjo en un escenario excepcional, marcado por la falta de mercado y la necesidad urgente de suministro.

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo: declaración y última hora del ‘caso mascarillas’ desde el Tribunal Supremo