China desafía las leyes naturales de la construcción: instalan burbujas enormes para revertir el impacto de las obras

China vuelve a estar en el foco de la noticia por un nuevo invento que esta vez atañe a la construcción. En Pekín se están cubriendo obras con la construcción de grandes burbujas que tienen como objetivo revertir el impacto que pueden causar estas obras en una ciudad, que tiene que ver con el ruido, polvo y demás. El Gobierno del distrito de Dongcheng, en Pekín, ha publicado una nota informativa que ha dado la vuelta al mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la construcción de estas burbujas gigantes en China.

China sigue confirmando su liderazgo como potencia mundial y en los últimos tiempos también lucha por liderar la clasificación de los países más tecnológicos del mundo. No hay día en que se publique una nueva noticia sobre un gran avance del gigante asiático y la nueva oda a la tecnología pasa por la construcción de grandes burbujas en las ciudades que tienen como objetivo tapar el impacto en el medioambiente de las obras en la ciudad.

Porque esto es un clásico de las ciudades de todo el mundo: las numerosas obras en edificios, carreteras o parques que suelen incomodar a los vecinos, generar un polvo que puede ser perjudicial para la salud y que incluso puede acabar siendo perjudicial para el medioambiente. Para evitar esto, en China se las han ingeniado para crear grandes burbujas de hasta 50 metros y 10.000 metros cuadrados con el objetivo de revertir el impacto ambiental de las obras.

China y la construcción de burbujas

Esta noticia la ha puesto en tendencia el Gobierno del distrito del Dongcheng, ubicado en la ciudad de Pekín. Las autoridades chinas han centrado esta nota informativa en la construcción de una burbuja que ha sido vista por los vecinos en la calle Wangfujing, concretamente en la zona donde se está realizando el proyecto de remodelación de la Librería de Idiomas Extranjeros de Pekín.

«Este proyecto ha logrado avances significativos gracias a la aplicación de dos medidas innovadoras: la membrana de aire para la cimentación de la estructura vertical autoportante y el vallado perimetral», informan desde el Gobierno del distrito del Dongcheng en un comunicado publicado en su página web oficial, en el que también deja claros los objetivos de la construcción de estas burbujas: reducir el ruido, el polvo e incluso la estética del barrio.

Membrana neumática, así han denominado las autoridades chinas a la construcción de estas burbujas que se han construido para minimizar el impacto de las excavaciones en la calle comercial circundante, la Comisión de Vivienda y Construcción del Distrito de Dongcheng. Esta gran burbuja tiene un área de 1854,91 metros cuadrados y un ancho de cuatro metros, con un ancho de paso para vehículos de 3,75 metros y una altura libre de 14 metros.

«La estructura de membrana neumática totalmente cerrada bloquea más del 95 % del polvo de construcción y controla estrictamente el ruido operativo por debajo de los 50 decibelios, evitando así molestias a los negocios y residentes de la zona», dicen las autoridades sobre los beneficios de esta gran burbuja que se aplica en la construcción de edificios en China. Las autoridades también han dejado claro que «la capacidad de la membrana neumática para operar en cualquier condición climática reduce el impacto del clima en la construcción en más del 90 %, y se espera que el período total de construcción se acorte aproximadamente un 20%».