Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Celta de la Liga El Barcelona - Celta se jugará en el Camp Nou y corresponde a la jornada 33 de la Liga El Barcelona buscará sumar los tres puntos para intentar acercarse aún más al título de Liga

El Barcelona y el Celta están listos para verse las caras en el Camp Nou en lo que, sin duda, será un partidazo, ya que cuando estos dos equipos se miden en lo que ya es un clásico del fútbol español siempre hay goles y polémicas, algo que los aficionados van a poder disfrutar una vez más. Ambos vienen tras ser eliminados de Europa y su objetivo es el de sumar tres puntos para acercarse a su objetivo en este último tramo de temporada. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el partidazo de la jornada 33 de la Liga.

Horario del Barcelona – Celta: a qué hora es el partido de la Liga

El Barcelona recibe al Celta en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 33 de la Liga. El cuadro azulgrana tiene todo de cara para conquistar un nuevo título liguero y para ello intentarán darle una victoria a sus aficionados en este choque en el que los de Hansi Flick esperan poder aprovecharse del duro golpe que sufrieron los vigueses hace una semana. Y es que hay que recordar que el conjunto celeste cayó eliminado de la Europa League a manos del Friburgo, que ganó los dos encuentros.

Cuándo es el partido Barcelona – Celta de la Liga

La patronal ha programado este vibrante Barcelona – Celta de la jornada 33 de la Liga para este miércoles 22 de abril. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre dos clásicos del fútbol de nuestro país en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados entre los aficionados de estos dos equipos en los aledaños del Camp Nou en la previa para que el balón pueda rodar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona vs Celta: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputan en en el campeonato liguero. Esto quiere decir que el Barcelona – Celta de la jornada 33 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga, que es de pago y al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Camp Nou, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Los seguidores del conjunto culé, del cuadro gallego y los amantes del campeonato español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Celta de la jornada 33 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrán habilitada la web para que todos los clientes puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Camp Nou.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 33 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Celta desde una hora y media antes del inicio del choque y una vez concluya publicaremos la crónica y las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Celta

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 33 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Camp Nou para contar todo lo que suceda en el Barcelona – Celta.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Celta?

El Camp Nou, ubicado en el barrio catalán de Les Corts, será el estadio donde se disputará este Barcelona – Celta correspondiente a la jornada 33 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1957 y recientemente ha sufrido una reforma que todavía no ha terminado, por lo que el aforo de sus gradas es de algo más de 60.000 asientos, por lo que se espera que vuelva a presentarse una gran entrada como viene siendo habitual esta temporada.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para dirigir este apasionante Barcelona – Celta de la jornada 33 de la Liga. Su compañero Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Camp Nou, para si lo considera oportuno, recomendarle que vaya a analizar la acción dudosa al monitor que se encontrará instalado entre los dos banquillos.