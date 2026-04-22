La Inspección de Trabajo ha dado otro revolcón al presidente de RTVE, José Pablo López, por la falta de transparencia en la contratación de programas a productoras externas, como Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al Grano. Tras una denuncia de Comisiones Obreras, la Inspección de Trabajo ha rechazado los argumentos de RTVE para seguir ocultando las contrataciones con productoras externas independientes y le da 15 días -hasta el 8 de mayo- para facilitar a los sindicatos esa información, que la dirección de la cadena pretendía guardar en un cajón.

El resultado de esta inspección es fruto de dos denuncias de Comisiones Obreras ante la no convocatoria de la Comisión de Producción Interna por parte de la cúpula de la cadena. Esta comisión es un órgano de participación sindical destinado a que los sindicatos vigilen el desarrollo de la producción propia en la cadena pública. En definitiva, vigilar las contrataciones de programas a productoras externas y vigilar el desarrollo de la producción con los recursos de la cadena.

La consecuencia de esta falta de reuniones -deben ser como mínimo cada dos meses- es que la cúpula de la cadena dejaba a los sindicatos sin información sobre las contrataciones de programas externos, como los citados Mañaneros o Malas Lenguas.

En la resolución, de la que informa CCOO en una nota, la Inspección de Trabajo es contundente: «La empresa incumple de manera sistemática la obligación de convocar la comisión de producción con la periodicidad establecida en el convenio».

La Inspección exige su convocatoria cada dos meses, recordando que su ausencia «retrasa la entrega de la documentación» y obliga a la empresa «a entregarla cada dos meses» aunque las reuniones sufran retrasos.

Además, la Inspección de Trabajo no acepta los argumentos de la cadena para no facilitar los certificados de no disponibilidad, que se entregan tarde y mal, según denuncia CCOO. La Inspección «desautoriza esta práctica y fija un mes de plazo para corregir esta deficiencia y que se entregue toda la documentación completa».

Los certificados de no disponibilidad es el documento oficial de RTVE que justifica la falta de recursos internos para hacer determinados programas y que permiten la contratación de esos espacios a productoras externas. La Inspección insta a la dirección a «justificar debidamente el recurso a la externalización mediante la entrega de los correspondientes certificados de no disponibilidad».

«Mientras la dirección presume de transparencia, las resoluciones de la Inspección demuestran exactamente lo contrario. Esto constata, una vez más, el escaso respeto de la Corporación hacia la comisión de producción, grupo de trabajo en el que, se supone, nos debíamos encontrar todos para trabajar por la internalización de la producción», denuncia CCOO.

La no convocatoria de la Comisión de Producción Interna da aún más poder al ya todopoderoso presidente de RTVE. El decretazo del Gobierno en 2024 le permite controlar el consejo sin oposición -los consejeros propuestos por el PP son cuatro de 15-. Además, tampoco tiene que informar al consejo de los programas que aprueba, como sí era necesario antes de ese decretazo.

Silenciado el consejo, y dejando a oscuras a los sindicatos, la única oposición interna a López es el Consejo de Informativos, a quién están también tratando de callar con amenazas, según han denunciado públicamente.