Desde hace algún tiempo un fenómeno extraño de nieve brillante había sido observado en el Ártico. Sin embargo, nadie lo había presenciado de cerca como para poderlo investigar, hasta ahora. En una estación de investigación remota, en la costa del Mar Blanco, en el Ártico ruso, una científica halló diminutos crustáceos que brillan con luz azulada. En el laboratorio, se observó que también resplandecen al tocarlos. ¿Qué son estas criaturas, de dónde salen? Aquí te contamos algunos datos más.

Crustáceos que brillan en color azul claro

La bióloga Vera Emelianenko llevó muestras a la estación para analizarlas. La especie es un copépodo (Metridia longa), un crustáceo que solo mide unos pocos milímetros de largo y es del tamaño de unos pocos granos de arena.

Steven Haddock, un biólogo marino de zooplancton de aguas profundas del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, en California, EE.UU., dijo que esta especie de copépodos se ha empequeñecido, pero habita desde el estrecho de Hudson, en Canadá, hasta el Ártico.

¿Cómo brillan estos crustáceos?

Haddock explicó que la bioluminiscencia ocurre cuando hay dos moléculas en su interior, un emisor de luz y un acelerador. La luz ocurre cuando una molécula que atrapa energía (la luciferina), se oxida, o cual produce un brillo muy débil y estable. Pero al combinarse con la enzima luciferasa, la reacción se acelera y el resplandor se intensifica.

En algunos copépodos, ambos reaccionan dentro del cuerpo, pero esta especie tiene glándulas en la cabeza y en el cuerpo, y “secreta” esta luz. Los investigadores creen que M. Longa, así como otros copépodos, usan esta bioluminiscencia como un mecanismo de defensa. Todd Oakley, un profesor de ecología evolutiva y biología marina de la Universidad de California en Santa Bárbara, dijo que los científicos creen que la luz asusta a los depredadores y los distrae para que los crustáceos puedan escapar, o el brillo hace que los escupan.

Sin embargo, hay investigadores que no están convencidos de que estos crustáceos sean la fuente de la luminiscencia que se ha visto en varias ocasiones en el Ártico.

Jørgen Berge, un investigador de la Universidad de Noruega, expresó que es fácil sentirse atraído por los organismos más grandes en una muestra. “Identificar una criatura capaz de bioluminiscencia dentro de la muestra no significa que otra, menos obvia, no sea la fuente”. No obstante, dijo estar de acuerdo en que estos resplandores son particularmente brillantes, incluso en dinófitos, un grupo de fitoplancton (dinoflagelados).

