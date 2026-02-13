Conmoción en la biología: encuentran lobos mutantes en Chernóbil que han desarrollado genes resistentes al cáncer

El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente nuclear de Chernóbil, considerado el más grave en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares. La explosión expulsó grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162 000 kilómetros cuadrados. Hoy, 40 años después, la zona continúa contaminada y, por ende, sigue siendo peligrosa para las personas. Sin embargo, la vida silvestre parece haberse adaptado a este entorno inhóspito, y uno de los ejemplos más claros de este fenómeno son los lobos de Chernóbil, cuya población ha crecido hasta superar la densidad registrada en varios parques naturales del este de Europa.

Ahora, un equipo del laboratorio de Shane Campbell-Staton en la Universidad de Princeton ha revelado que estos lobos parecen haber desarrollado mutaciones genéticas asociadas a una mayor resistencia al cáncer, una enfermedad estrechamente ligada a la exposición prolongada a la radiación. El estudio, liderado por la bióloga evolutiva y ecotoxicóloga Cara Love, también vinculada a Princeton, buscaba estudiar cómo vivían estos animales en un lugar donde los niveles de radiación son muy elevados.

Los lobos de Chernóbil

En 2014, Love y su equipo entraron en la zona de exclusión y capturaron varios lobos para tomar muestras de sangre y colocarles collares equipados con GPS y dosímetros de radiación. El objetivo era medir la exposición diaria de estos animales y analizar posibles cambios en su sistema inmunológico y en su ADN.

Los resultados fueron sorprendentes. Los lobos de la zona de exclusión están expuestos a más de 11,28 milirem de radiación al día durante toda su vida. Esta cifra es más de seis veces el límite legal anual permitido para un trabajador humano promedio expuesto a radiación, incluso utilizando protección. Y, sin embargo, los lobos no solo sobreviven: prosperan.

El análisis de las muestras sanguíneas reveló que los lobos presentan alteraciones inmunológicas comparables a las observadas en pacientes humanos que reciben radioterapia contra el cáncer. En personas, este tipo de tratamiento puede debilitar temporalmente el sistema inmunitario, pero los lobos de Chernóbil han desarrollado mecanismos compensatorios.

En la zona también viven cientos de perros asilvestrados, descendientes de las mascotas abandonadas durante la evacuación forzada de 1986. Entre 2017 y 2019 se realizaron análisis genéticos a varios de estos perros, y los resultados mostraron diferencias en regiones concretas del genoma respecto a poblaciones caninas de otras zonas.

«Cara Love y su grupo de investigación de la Universidad de Princeton compararon el material genético de los lobos que vivían dentro de la Zona de Evacuación de Chernóbil con el de aquellos que residían fuera de ella y, sorprendentemente, encontraron que varios genes relacionados con la reparación del ADN y el sistema inmune mostraban mutaciones en los animales expuestos a altas dosis de radiación.

La existencia de estos «lobos mutantes» nos habla de la rápida adaptación de los seres vivos ante un escenario apocalíptico y nos hace concebir esperanzas en la lucha contra el cáncer. Descubrir todos los genes que hacen resistentes a los lobos de Chernóbil a la radiación y encontrar sus homólogos en el ser humano nos permitirá entender cuales son las mutaciones genéticas que permiten aumentar nuestra supervivencia al cáncer y, porque no, descubrir nuevas formas de curar esta enfermedad», explica José Neptuno Rodríguez López, de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

La principal hipótesis que manejan los expertos es que la población de lobos y perros de Chernóbil ha experimentado un proceso acelerado de selección natural. Tras el accidente, aquellos con mutaciones favorables tuvieron mayores probabilidades de vivir y reproducirse. Este fenómeno resulta especialmente notable en los lobos, situados en la cima de la cadena alimentaria. No sólo absorben radiación ambiental directa, sino también la acumulada en sus presas, que a su vez se alimentan de plantas cultivadas en suelos contaminados.

Implicaciones para la investigación del cáncer

Una de las conclusiones más relevantes del estudio es que el sistema inmunitario de los lobos de Chernóbil es distinto al de los lobos normales. Love lo asemeja al estado en el que se encuentran los enfermos de cáncer que han sido tratados con radioterapia. Este hallazgo es especialmente valioso, ya que que los cánidos combaten el cáncer de una forma más similar a como lo hacen los humanos que, por ejemplo, los ratones de laboratorio.

Además, Love cree que los perros de Chernóbil, descendientes de las mascotas que quedaron abandonadas tras el accidente, también podrían tener una resistencia similar al cáncer. Aunque confiesa que todavía no ha podido realizar las mediciones necesarias para corroborarlo. La investigadora cree que este hallazgo podría ser clave para entender cómo las mutaciones genéticas en humanos pueden aumentar las probabilidades de sobrevivir al cáncer.

La zona de exclusión de Chernóbil se enfrenta ahora, cuatro décadas después de la tragedia, al reto de definir su futuro y, con él, el de los lobos que la habitan.