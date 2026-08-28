La comunidad científica insta a los españoles a prepararse para lo que llega a España en 2027: no hay nada igual

Prácticamente todo el mundo estuvo expectante por vivir el eclipse solar total este verano. Un evento que no se vivía en España desde hace más de 100 años y que mantuvo a cientos de miles de personas pendientes de este fenómeno astronómico. Pues bien, los científicos españoles instan a la población a prepararse para el evento astronómico que llega a nuestro país en 2027.

Un nuevo eclipse que mantendrá en vilo a la población española otro verano más. Este no será visible de igual manera desde todas las zonas de España, tal y como el de este año.

Mejores lugares en España para ver el eclipse de 2027

Según informa el Instituto Geográfico Nacional, la franja desde la que se podrá ver el eclipse en su totalidad se ubicará en el sur de la península ibérica. Esta cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y algunas zonas de Granada y Almería.

A diferencia del de este año, el eclipse tendrá lugar por la mañana, en torno a las 10:50 horas de la mañana, hora peninsular española, por lo que la elevación del Sol será óptima para poder observar el eclipse con facilidad. Este será visible en todas las zonas mencionadas, pero también será visible de forma parcial en el resto del país.

Los científicos lanzan un aviso importante

Como este año, la comunidad científica avisa de los peligros que puede conllevar mirar directamente este fenómeno sin la protección adecuada. Para conseguir apreciar el eclipse con seguridad y de la forma correcta, es necesario seguir esta serie de recomendaciones para evitar causarnos problemas graves en la vista.

Los científicos recalcan la importancia de estar en un espacio despejado, sin nubes y donde poder observar el cielo con claridad y libre de contaminación. Asimismo, es imprescindible adquirir unas gafas específicas para ver el eclipse sin dañar nuestra visión. Los expertos avisan que mirar el eclipse sin la protección adecuada podría causar problemas graves en la vista, incluso puede generar la pérdida total de la visión.