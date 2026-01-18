La ciencia sin palabras tras el descubrimiento insólito en un asteroide gigante cercano a la Tierra: puede cambiarlo todo

Un asteroide gigante cercano a la Tierra puede cambiarlo todo, la ciencia se queda sin palabras ante lo que está a punto de llegar. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de peculiaridades que deberemos tener en consideración. En estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de determinadas situaciones que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. El futuro de la humanidad puede estar en un universo que nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada.

Los expertos de EartSky nos explican que: «Astrónomos usando el Vera C. El Observatorio Rubin acaba de descubrir un asteroide de giro rápido «nunca antes visto». Establece un nuevo estándar de velocidad para objetos del sistema solar de más de 0,5 kilómetros (0,3 millas). NOIRLab dijo el 7 de enero de 2026 que el asteroide, llamado 2025 MN45, mide la friolera de 710 metros (0,44 millas) y hace una rotación completa cada 1,88 minutos. La mayoría de los asteroides del cinturón principal son conjuntos de pequeñas rocas unidas por gravedad. Eso significa que si giran demasiado rápido, vuelan separados. Debido a que el MN45 2025 de giro rápido hace una rotación en menos de dos minutos, debe ser extremadamente sólido. El comunicado de prensa de NOIRLab decía: Para los objetos en el cinturón principal de asteroides, el límite de rotación rápida para evitar ser fragmentado es de 2,2 horas; los asteroides que giran más rápido que esto deben ser estructuralmente fuertes para permanecer intactos. Cuanto más rápido gira un asteroide por encima de este límite, y cuanto mayor sea su tamaño, más fuerte será el material del que debe estar hecho».

Siguiendo con la misma explicación: «Los otros objetos de giro rápido descubiertos recientemente también deben estar hechos de cosas bastante severas. Los 16 rotadores súper rápidos tienen períodos de entre 13 minutos y 2,2 horas. Los tres rotadores ultrarrápidos, incluido el 2025 MN45, completan una rotación en menos de 5 minutos. Sarah Greenstreet, astrónoma asistente de NOIRLab y jefa del grupo de trabajo de Objetos Cercanos a la Tierra y Objetos Interestelares de la Colaboración de Ciencias del Sistema Solar del Observatorio Rubin, describió la composición de un asteroide de giro rápido como inusual: Calculamos que necesitaría una fuerza cohesiva similar a la de la roca sólida. Esto es algo sorprendente, ya que se cree que la mayoría de los asteroides son lo que llamamos asteroides de «pila de escombros», lo que significa que están hechos de muchas, muchas pequeñas piezas de roca y escombros que se fusionaron bajo la gravedad durante la formación del sistema solar o las colisiones posteriores».