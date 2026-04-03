La ciencia no da crédito a la asombrosa técnica de un pez que se copia y pega para sobrevivir miles de años sin machos

Importante descubrimiento en lo que tiene que ver con los peces y su capacidad para sobrevivir a lo largo de la historia a través de un copia y pega. La revista Nature ha publicado un estudio realizado por investigadores internacionales que narra la técnica del pez que se copia y pega para poder reproducir y sobrevivir durante miles de años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la curiosa táctica de este pez para poder perdurar.

Este tema ya lo tocó en su día el Dr. Manfred Schartl, de la Universidad de Würzburg, que hizo un estudio centrado en el pez molly amazónico (Poecilia formosa), una especie que es capaz de reproducirse sin hembras gracias a un copia y pega. «Esta pequeña especie de pez, originaria de la región fronteriza entre Texas y México, no produce descendencia masculina. Las hembras se reproducen asexualmente mediante ginogénesis, dando como resultado hijas idénticas a ellas mismas», se puede leer en el artículo publicado por esta universidad en 2018.

Según informó Manfred Schartl, esta especie ya se debería haber extinguido hace mucho tiempo durante el curso de la evolución. «Este bioquímico es catedrático de Química Fisiológica en el Biocentro de la Universidad de Würzburg. Schartl, junto con un equipo internacional de investigadores, exploró cómo el pez molly amazónico ha logrado sobrevivir a pesar de ello. Para ello, secuenciaron el genoma de esta especie y lo compararon con el de especies emparentadas», dice el artículo que informa que estos resultados se publicaron en su día en la revista Nature Ecology & Evolution.

«En algún momento, se producen cambios perjudiciales en cualquier genoma. En criaturas cuya descendencia son clones puros, estos defectos se acumularían a lo largo de las generaciones hasta que no quedaran individuos sanos. Estas especies generalmente no son capaces de adaptarse a los cambios ambientales con la misma rapidez que sus contrapartes de reproducción sexual», dijo el líder de este equipo de investigadores en su día sobre las habilidades de esta especie para poder reproducirse y perdurar durante miles de años.

El pez que se copia y pega para sobrevivir

Ahora, la revista Nature ha vuelto a realizar una publicación sobre este pez que se reproduce sin la necesidad de un macho. «Cómo una especie de pez compuesta exclusivamente por hembras desafía las expectativas evolutivas», dice el titular de este estudio obra de Waldir M. Berbel-Filho, que lidera a otro equipo de investigadores que deja claro que «la reproducción asexual debería ser un callejón sin salida evolutivo». «Un estudio sobre peces asexuales demuestra que un mecanismo genético de copia y pega ayuda a superar los costes predichos de la asexualidad», dicen estos expertos en la materia.

Este estudio pone el foco en la convención génica y el mecanismo de «copia y pega» que utiliza este pez para evitar las mutaciones dañinas que suelen suceder en las especies que se reproducen de forma asexual. La conclusión a la que ha llegado este grupo de investigadores internacionales es que se copia la secuencia sana de un cromosoma que se pega sobre el dañado, explicando así que esta especie de peces sea capaz de sobrevivir durante miles de años.