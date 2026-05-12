China enciende la turbina eólica marina más grande del mundo y descubre algo que nadie había calculado: puede cambiar el clima

La industria de la energía eólica marina en China ha alcanzado un nuevo hito con la puesta en funcionamiento de una turbina de 20 megavatios considerada la más grande del mundo en su categoría. El proyecto, desarrollado por Mingyang Smart Energy, se ha instalado en aguas cercanas a la provincia de Hainan, en el mar de China Meridional. Con una altura de 242 metros y palas de 128 metros de longitud, esta infraestructura está diseñada para operar en condiciones extremas y generar electricidad suficiente para abastecer a decenas de miles de hogares. Sin embargo, su entrada en funcionamiento ha llamado la atención no solo por su capacidad energética, sino también por la detección de posibles alteraciones en el microclima local, un fenómeno que está siendo analizado por expertos en climatología y medio ambiente.

Un hito en la energía eólica offshore

La industria eólica de China ha alcanzado un nuevo récord con la puesta en funcionamiento de una turbina marina de 20 megavatios, considerada la más grande del mundo en su categoría.

El aerogenerador, desarrollado por la empresa Mingyang Smart Energy, tiene capacidad para generar electricidad suficiente para abastecer aproximadamente a 96.000 hogares al año, consolidando el liderazgo del país en energía eólica marina.

Una estructura de dimensiones gigantescas

La instalación se encuentra en aguas próximas a la provincia de Hainan, en el mar de China Meridional. La turbina alcanza los 242 metros de altura y cuenta con palas de hasta 128 metros, capaces de cubrir un área equivalente a más de dos campos de fútbol.

Su diseño está pensado para operar en condiciones extremas, resistiendo ráfagas de viento de hasta 79,8 metros por segundo, lo que la convierte en una de las infraestructuras energéticas más avanzadas del mundo.

Eficiencia energética y menor impacto en el espacio marino

Uno de los principales avances de este modelo es su capacidad para generar más energía con menos unidades instaladas. Esto permite reducir la cantidad total de aerogeneradores necesarios en un parque eólico, disminuyendo la ocupación del espacio marítimo y optimizando la producción eléctrica.

El objetivo es mejorar la eficiencia en entornos offshore de alta exigencia y facilitar la expansión de este tipo de proyectos en otras regiones del mundo.

Cambios en el microclima de la zona

Tras su puesta en marcha, algunos estudios preliminares han detectado alteraciones en el microclima local, relacionadas con la redistribución del flujo de aire y pequeñas variaciones en la temperatura superficial del entorno.

Aunque estos efectos son habituales en parques eólicos de gran escala, en este caso podrían ser más perceptibles debido al tamaño excepcional de la turbina.

«Efectos locales, no cambios globales»

Expertos en climatología subrayan que estos fenómenos se limitan al entorno inmediato de la instalación y no implican cambios en el clima global. Sin embargo, sí están siendo analizados por su posible impacto en ecosistemas cercanos.

Posibles efectos en el ecosistema marino

Investigadores están estudiando si estas variaciones podrían influir en:

Rutas migratorias de aves.

Comportamiento de fauna marina.

Estabilidad de hábitats costeros.

Corrientes de aire locales.

Los resultados de estos análisis determinarán si se requieren ajustes técnicos en futuros proyectos.

China acelera su transición energética

Este proyecto refuerza la estrategia energética de China, centrada en la expansión de renovables como la eólica marina y la solar, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible.

Un paso más en la energía del futuro

Más allá del debate sobre sus efectos locales, la nueva turbina representa un avance significativo en la tecnología eólica offshore y marca un nuevo estándar en la producción de energía renovable a gran escala.