Arón Piper en ‘El Hormiguero’: «En mis primeros años en Madrid trabajé en la calle Montera»

Arón Piper y su mejor amigo y compañero de piso, Marco Cáceres, han estado este martes 12 de mayo en El Hormiguero. Los dos actores han presentado en el programa de Antena 3 Hugo 24 (estreno 15 de mayo), un thriller que explica la complicada situación de los jóvenes en la España actual. La cinta cuenta la historia de Hugo, quien a sus 24 años, se enfrenta a un desahucio y a los problemas de la vida adulta, que todavía está descubriendo. Se trata de un nuevo trabajo de Piper en el mundo audiovisual después de su carrera en la música. En cambio, para Cáceres es su debut protagónico después de aparecer en series como Acacias 38.

Pablo Motos ha comenzado la entrevista con Arón Piper y su mejor amigo y compañero de piso, Marco Cáceres, preguntando a sus invitados sobre su relación.

«Siempre hemos fantaseado con la idea de rodar una película juntos porque empezamos a tener éxito a la vez. A él le cogieron para Brigada Costa del Sol y a mí para Élite. Vivíamos los dos en la misma habitación. Yo con un colchón en el suelo porque él me acogió. Nunca habíamos trabajado juntos y ahora por fin se ha dado la oportunidad», ha empezado diciendo Piper. Cáceres ha admitido que ambos siguen viviendo juntos, pero que, en breve, eso se va a terminar: «Me voy a vivir con mi novia después de 12 años que he estado viviendo con mi mejor amigo».

Ambos han reconocido que durante un tiempo durmieron en el mismo colgón y que tuvieron que hacer todo tipo de trabajos. «Mis primeros años en Madrid trabajé en la calle Montera repartiendo flyers, invitando a un chupito si venían al local. Vas a comisión, si no metes a nadie, no cobras. Podría ganar 60 euros por noche, que luego me los gastaba esa misma noche. Fue recién llegado», ha reconocido Piper, mientras que su amigo ha dicho: «Hemos trabajado de camareros, de fregaplatos, repartiendo flyers también. Estoy agradecido de pasar esos procesos y, si no, quizá no llegas a valorar ciertas cosas. Lo hemos vivido, pero también lo hemos disfrutado. Por eso nos llevamos tan bien».