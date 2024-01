‘El Hormiguero’: Arón Piper confiesa el extraño trastorno que padece desde hace años

El Hormiguero ha recibido la visita de dos de los actores más de moda en estos momentos, como son Arón Piper y José Manuel Poga, que han acudido para presentar la película El Correo. En su charla con Pablo Motos el que fuera protagonista de Élite ha desvelado el serio problema que sufre desde hace años y que le provoca más de una complicación en su vida.

Piper saltó a la fama con solo 20 años gracias a la serie juvenil de Netflix y desde entonces ha comenzado una carrera espectacular en el mundo de la intepretación. En esta nueva película se mete en la piel de un joven que encuentra un trabajo como correo para una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero.

José Manuel Poga y @arontpiper nos presentan “El Correo”, una película dirigida por Daniel Calparsoro que se estrena el 19 de enero en cines #PiperPogaEH pic.twitter.com/FBChaeKAht — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2024

Aunque comienza desde lo más bajo, su ambición le llevará a subir dentro de la organización y comenzar a ganarse la confianza de sus jefes, aunque no todo será bueno. En su camino se cruzará la hija de uno de ellos, que le hará perder el foco sobre el trabajo y se saltará las reglas marcadas.

En su charla con Pablo Motos también hubo tiempo para hablar de otros temas que nada tenían que ver con el trabajo, como por ejemplo un problema que sufre desde que es un niño. El actor sufre discalculia, un trastorno neurológico que le pone muy complicado todo lo relacionado con el mundo de las matemáticas.

Para Arón Piper hacer pequeñas operaciones o calcular cantidades de dinero es algo complicado. «Es como la dislexia pero con números y eso me complica la vida porque me pueden timar con el dinero. Las negociaciones las hace mi representante y con toda la confianza», ha explicado.

«Entiendo que todo el mundo hace unos movimientos a la hora de calcular, pues yo no. No llego al objetivo», ha añadido. «Si yo tengo un billete de 10 y yo te debo 5…», decía sin poder terminar la operación.

La estafa que sufrió Arón Piper

Aunque durante una época de su vida, como cualquier joven, le gustaba salir casi a diario, ahora reconoce que está mucho más calmadado. «Ahora salgo solo un día por semana, pero he salido mucho, es verdad. El problema mío es que no me escondo en reservados como otros famosos, se me ve, salgo en vídeos… Las fiestas que más me gustan ahora son en una buena casa», asegura.

Fue durante su etapa en Élite cuando el invitado de El Hormiguero sufrió una estafa, precisamente por salir de fiesta. «Decían te sacamos una botella especial para tu cumpleaños. Sacan 9 o 10 botellas de Dom Pérignon y cuando nos vamos a ir la cuenta eran 18.000 euros», una enorme cuenta que se negaron a pagar: «Vinieron los carabinieri y todo porque no pagamos. Era una estafa».